變天降10°C！第2波冷空氣+水彈「大雨來了」　下周恐有颱風逼台

▲有颱風醞釀中，預報下周恐逼近台灣 。（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

中央氣象局指出，第二波東北風報到，迎風面東半部轉有零星雨，西半部山區午後雷陣雨、日夜溫差大，高溫可達35度，低溫僅23度，預估5日（下周一）東北風增強，北東轉濕涼，其中宜蘭、桃園以北下雨時間長，有局部大雨發生機率。氣像專家彭啟明表示，關島附近有一個熱帶擾動，未來有發展為颱風的機會，且下周不排除會朝台灣東海面移動。

氣象局預報，4日風場轉東北風，水氣仍較少，各地多雲到晴、秋高氣爽，僅迎風面東半部有零星降雨，西半部山區午後局部短暫雷陣雨。氣溫方面，西半部高溫可達到33至35度，南投、高屏部分地區溫度可能更高，東半部高溫31、32度，各地低溫約23至25度，西半部地區日夜溫差大。

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預計5日開始東北風增強再度變天，北部、東北部天氣轉濕涼，有局部短暫雨，其中宜蘭及桃園以北地區下雨時間較長，並有局部大雨發生機率，預估北部高溫將驟降7到8度，尤其6日高溫更降到剩24度，竹苗、花東也有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。

▲ 熱帶擾動未來路徑預報不依，呈現天女散花。（圖／翻攝tropicaltidbits）



氣象局預估，6至10日（下周二）均受東北風影響，北東天氣都較涼，其他地區早晚也涼；迎風面的北東地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。

至於位於關島西北方海面上有一個熱帶擾動，氣象局指出，目前其中心定位還在組織中，路徑及未來發展都還不確定，還要再多觀察。月長期天氣展望雨量指標顯示，未來第2周降雨訊號較第1周強，且部分預報成員有較強降雨訊號，但預報不確定性較高。

天氣風險公司總經理彭啟明指出，5日新一波東北風將抵達，北部、東半部有下雨機會，北海岸、宜蘭、花蓮局部地區可能出現較大雨勢，北台灣溫度轉涼，高溫一下子從30幾度會降到26至27度，低溫也將降到20至22度間，轉變感受相當明顯，中南部比較不受影響，白天高溫還是可來到32至34度，夜晚清晨低溫仍有24至27度，南北有顯著的天氣及溫度差。

彭啟明指出，目前關島西北方海面有一個熱帶擾動，未來有增強發展的趨勢，可能有機會發展為熱帶性低氣壓或輕度颱風，依據目前預報資料，下周不排除會逐漸向台灣以東海面移動，對於國慶日前後的天氣將有變數。