東港漁船「距岸3浬內拖網捕魚」　海巡雷達取締…最高罰15萬

▲屏東縣東港籍一艘漁船在佳冬鄉外海違規捕漁，被恆春海巡隊查獲送裁處 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港籍一艘漁船，2日晚上在佳冬鄉外海3海浬內，利用拖網捕抓螃蟹、蝦子及章魚等底棲海底生物，被海巡人員雷達系統發現，出動巡邏艇前往查緝，由於該漁船已違反漁業法第44條第4款「距岸3浬內拖網捕魚」規定，將函送主管機關裁處，將被裁罰3~15萬元。

▲▼捕獲漁獲、船長。

海巡署第八巡防區指揮部於昨晚21時30分許，在雷情系統發現有漁船在屏東縣佳冬外3浬海域有漁船近岸作業，即通知線上2062巡防艇前往查處。

▲▼違規作業漁船、海巡人員查處。

艦隊分署恆春海巡隊2062巡防艇，於28分鐘後抵達現場，發現該漁船已違規3浬內拖網捕魚作業，經全程蒐證起網過程，並回報第八巡防區，經登檢發現「金」船拖網作業行為已違反漁業法規定，函送主管機關裁處。

據2062艇艇長戴大為表示，漁船含漁工共3人，於昨晚出港作業，已捕獲螃蟹、蝦子及章魚等底棲蝦蟹及雜魚漁獲，但違反漁業法「臺灣地區拖網漁船禁漁區位置及有關限制事宜」中，明確規定未滿50噸拖網漁船不得於距岸3 浬內作業；50噸以上拖網漁船不得於距岸12 浬內作業規定，依法函送相關機關裁處；並當場對船長及漁工宣導勿再違規拖網捕魚，共同維護珍貴海洋資源。

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