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屏東「陳先生」低調裝200組爆閃燈　警中秋節終於見到本尊

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▲屏東縣內埔警分局於中秋連假，終於與低調行善3年的「陳先生」（中）偶遇 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣內埔警分局於中秋連假，終於與低調行善3年的「陳先生」（中）偶遇 ，左二是分局長蔡耀順。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣陳姓縣民，3年前在縣內昏暗轉彎路口，裝設紅藍爆閃燈，以降低交通事故發生，目前已裝設150處200餘組，北從三地門，南到滿州。去年起，他他退休後，更全心投入該項工作，除自身裝設爆閃燈外，並駕駛自有的小貨車，檢視蓄電功能及電線鈣化程度，進行維修，確保堪用狀態，善舉令人感動。

他已在內埔警分局轄區內的內埔、萬巒、瑪家、泰武4鄉裝設了78處爆閃燈，分局長蔡耀順甚為感謝，多次請交通組承辦人邀請其到分局接受感謝狀，惟都被客氣婉拒，因此承辦人僅知他叫「陳先生」，不知全名；平常也是以電話或LINE連繫，從未見過本人。

由於他行善作風，如此低調，致警方均未看過他本人，這次中秋連假，蔡耀順分局長與交通組員警於萬巒豬腳街慰問員警勤務，途經四維路段，遠遠看到一位男子站在貨車上維修爆閃燈，上前了解，才看到「陳先生」的真面目，並邀請他同到萬巒所休息。

蔡分局長特別感謝他關心交通安全，造福廣大民眾交通安全，並表示，該分局將持續推動「光明燈計畫」，廣設爆閃燈，降低事故發生，保障民眾快樂出門、平安返家。

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