老婆連續3年不給碰…60歲猛伯火大　中秋節逼看護腿打開：我給妳錢

記者陳雕文／新北報導

中秋連假來臨，家家戶戶都在烤肉慶祝，唯獨一名住在新北市的60歲老翁，晚上10點多喝著悶酒還大吵大鬧…警方獲報到場關心，老翁說，老婆多年不跟他行房，他只好跑回娘家找媽媽身旁的外籍看護，拿出一疊錢要求發生性行為卻又被拒絕，只能借酒澆愁找人吵架…警方聽完當場傻眼。

▲中秋佳節應該開開心心，但新北市一名老翁卻因為房事困擾，喝醉酒要看護幫他洩慾，鬧到家人都不愉快。（示意圖，非新聞當事人／取自免費圖庫Pixabay）

據了解，老翁的太太連續3年拒絕他的求歡，但仍如一尾活龍的老翁已經忍無可忍，迫切需要洩慾的出口，中秋連假跑回娘家，喝酒壯膽後找媽媽身旁的看護，拿出一疊千元鈔票喊，「跟我來一發！」看護深覺受辱，淚崩回應，「我不是妓女！」接著打電話向老翁的其他家人求助，家屬得知狀況後報警。

警方到場看到一身酒氣的老翁正在跟家人吵架，先將他拉到一旁關心，老翁無奈陳述自己的遭遇，警員聽了只能勸他「少喝一點，並多跟老婆溝通看看吧…你這樣鬧下去也不是辦法」，老翁接受勸導，決定回家休息並好好思考，才結束這場鬧劇。

▼看護受雇照顧老翁的母親，沒想到中秋連假老翁竟掏錢要求她當洩慾工具，深覺受辱。（示意圖，非新聞當事人／取自免費圖庫Pixabay）