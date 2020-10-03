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黃家古厝音樂會3日登場　蔡英文現身追憶李登輝

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▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台南報導

2020黃家古厝中秋節音樂會3日晚間登場，總統蔡英文今年第四間赴台南後壁區參加。她致詞時，不僅追憶故總統李登輝，也肯定國人在過去這段期間團結抗疫，希望未來民眾能與政府共同努力，克服各種困難，讓世世代代的台灣人都能擁有民主自由。

蔡英文致詞時表示，「黃家古厝音樂會」舉辦至今已23年，讓民眾在每年的中秋節，能夠有機會團圓。蔡英文指出，今年的音樂會因為紀念李登輝，也特別有意義，儘管李登輝已經離開了，「但是他所致力的事情，我們也會繼續努力完成」。

蔡英文提到，過去這段時間雖然受到疫情衝擊，但是民眾都相當遵守中央流行疫情指揮中心發布的防疫措施，因此我國疫情得以獲得控制。

她認為，儘管經歷多年的威權統治，但台灣人民仍堅定持續為自由民主來努力，「擁有如此堅韌特性的台灣人，在面對疫情的挑戰時，團結一致，共同抗疫，代表了面臨危機時，我們更是要團結」。

蔡英文表示，未來也會有許多的挑戰及困難，但是她對台灣人民有信心，不論是什麼困難，國人都可以克服，讓世世代代的台灣人都可以擁有民主自由。

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