加完油丟包妻子！她無奈找警察...糊塗尪一直繞滿臉驚慌

▲警方透過車行紀錄追蹤車輛位置，派員找到一臉驚慌的丈夫。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

好糊塗的老公！台中市一對夫妻日前一同外出購物，回程時丈夫騎車到加油站加完油後，竟忘記妻子還沒坐上車，將她丟包原地逕自騎回家，由於妻子身上沒帶手機，只好走到派出所向警方求助。警方透過車行紀錄追蹤車輛位置，發現丈夫因急於找尋妻子騎車在路上亂繞，隨後派員找到一臉驚慌的丈夫，趕緊將他送至派出所與妻子團聚，結束一場烏龍。

「警察先生，我被丟包了，請你幫幫忙」，17日上午10時許，一名神情慌張婦人走進台中市第一警分局大誠分駐所，向值班警員如此說道，此時警員聽得一頭霧水，經了解才知道許姓婦人與其丈夫一同外出購買物品，回程時於台中市中區柳川西路、民權路口加油站加油。

未料，因丈夫急著趕回家，卻忘記自己的太太還沒上車，而許姓婦人身上也無攜帶手機，沒有辦法聯繫丈夫，只好到派出所請警方幫忙。

警員先安撫許婦情緒，接著詢問其丈夫的穿著、機車車牌號碼後，便請線上巡邏網警員至轄區內找人，同時間也調閱周遭監視器、車行紀錄，這時發現丈夫所騎乘的機車仍持續在行駛中，警員立即驅車前往找人，果然在西區找到許婦的丈夫。

許婦的丈夫向警方表示離開加油站後，才發現妻子沒有上車，因此要回頭至加油站找人，但回到加油站的時候，卻又找不到妻子，只好漫無目的的在路上亂繞。幸好，警方透過車行紀錄追蹤到車輛的行駛方向，趕緊將人車護送至所，夫妻2人相當感謝警察積極協助，也在這大熱天結束一場虛驚。

▲警方找到丈夫後，將他送至派出所與妻子團聚，結束一場烏龍。

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