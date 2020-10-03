網紅送檢加利口罩　防護效果「比實名制好」？指揮中心回應

▲加利口罩被爆「陸製混充台製」，網紅送檢見驚人結果。（圖／記者許立昕攝）

記者柯振中／綜合報導

網紅「台灣星火」拍影片解析，加利口罩被爆料「陸製口罩」混充台製，但送檢結果防護率高達98％，比實名制口罩的95％左右還優秀，質疑政府圖利特定口罩商。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥則駁斥，該名網紅的解析「漏洞百出」。

加利科技9月被爆料，進口陸製非醫用口罩混充台製醫用口罩，產品流通全台，嚴重影響國人對國家對的信賴，儘管負責人林明進出面澄清，進口的產品比大部分台製口罩還要優秀，仍遭到外界撻伐。

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對此，網紅「台灣星火」拍片說明，他將加利公司的口罩、實名制領到的口罩送到土城紡研所檢測，得出一份報告，加利口罩的病毒防護率超過98％，一般實名制口罩只有95％左右，甚至還在檢驗中出現不合格的狀況。

▼網紅將實名制口罩與加利口罩送檢，發現加利口罩防護效果更好。（圖／記者李毓康攝）



對此，指揮中心3日回應，加利口罩以非醫用的陸製口罩混充台製醫用口罩，本身就是做假，還讓產品流入市面、讓政府徵用，嚴重違反法律。

指揮中心發言人莊人祥說明，該次檢驗是透過個人名義送驗，雖然其中有含「Carry Mask」鋼印的口罩，但根本不曉得是哪一批，不知道是不是陸製混充的，也沒有標註是醫療用還是工業用。

此外，莊人祥還說，另一款口罩印有「Made In Taiwan」的鋼印，但也不曉得是哪家廠商的口罩，到底是不是實名制領到的也不曉得，更遑論抽驗時沒有客觀的相關人員一起進行，可信度不曉得有多少。

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