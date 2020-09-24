美式餐廳氣爆釀2傷！　正妹闆娘「心疼員工」霸氣喊：我會養你們

▲餐廳氣爆，網紅闆娘霸氣宣告，「我會努力養你們」。（圖／翻攝veedachang_ IG）

記者陳韻如／台北報導

台北市松山區市民大道一家美式餐廳23日發生氣爆事件，店內玻璃碎裂，兩人受傷送醫，老闆娘戴著口罩接受訪問，但沒想到這段訪問驚為天人，網友神出老闆娘竟是3.5萬人追蹤的網紅，而她事後也發文霸氣宣告，「非常愛我的員工！我會繼續努力養你們的！」

據悉，該美式餐廳23日下午1時發生氣爆，疑似員工料理時溫度過高，不慎燒到瓦斯鋼瓶，導致鋼瓶氣體膨脹爆炸，造成兩名員工皮外傷送醫，店內的玻璃、裝潢也碎裂一地。

老闆娘事後接受訪問，沒想到被網友神出，她是擁有3.5萬粉絲的網紅Veeda，而對於此事，她23日晚間也在IG上發文感謝大家的關心。

▲餐廳氣爆釀2傷，巨大爆炸聲響讓周邊鄰居嚇壞。（圖／記者黃彥傑攝）

Veeda表示，「這突如其來的意外提醒了我們，不管在哪裡都要很小心，哪怕是做了一百次的事情，稍微不注意還是有危險性的」。她提到，每個員工都是老闆最重要的資產，更是父母的寶貝，而他們把員工交給了她，她就有責任對他們負責，「任何財物損失都比不上你們的生命」。

Veeda提到，23日的事件，是人為作業疏失，將用完的卡式瓦斯罐放置離火源太靠近，才釀成意外，讓周邊鄰居、店家受到驚嚇，「真的很對不起！」而她事後也到醫院探望2名員工，雖然只是皮肉傷沒有大礙，仍讓她感到相當心疼，未來也將會加強員工教育訓練，以及消防安全衛生宣導，希望能夠防止類似的情況再次發生。

文末，Veeda貼心提醒大家，「每一個在工作崗位上的大家一定都要注意安全喔！」最後更霸氣宣告，「非常愛我的員工，我會繼續努力養你們的！」