山區牽車鬼打牆！波麗士「台式英文」神救援　美國男讚：我愛台灣

記者陳凱力／綜合報導

一名美國籍男子在峨眉山區因機車故障、導航失靈而受困，獨自牽機車走在幽暗的山間小路，直到手磨破皮了、體力也耗盡了，才找到住家向在地人求救。因語言隔閡，居民打電話求救警方，員警抵達後也使出畢生所學英文，盡量的表達與傾聽，終於順利解決美國男的困難，送他回家。美國男感受到台灣人的熱情，開心大喊「我愛台灣」。

▲美國男子機車故障受困山中，竹東員警以英文溝通協助返家。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

新竹縣竹東分局富興派出所在2日晚間接獲報案，一名美國籍男子因機車故障又衛星定位不佳，再加上路況不熟，在峨嵋山區手推機車鬼打牆約2小時。

▲▼美國男在山區牽車走了2個多小時，終於受不了向附近居民求助。





因語言不通，美國男無法向完整表達需求，民眾打電話向富興派出所求助，員警前往了解，原來是一名德州來台教授英文的美國人，因不懂中文加上機車皮帶損壞，所以受困在山區。

竹東員警李柏寬和民眾以在地的「台式英文」與男子溝通，居民與員警傾盡洪荒之力，把所學的英文單字，絞盡腦汁拼湊成完整句子，雖然溝通並不沒那麼通暢無阻，但所幸結果還令人滿意。美國男受到幫助，竹東居民與員警也開心達成使命，警方順利聯絡到機車行來牽車送修，再請計程車先載美國男回家，等機車修好再過去牽車。

▲美國男感受到當地人的熱情，大喊「台灣真的很棒，我愛台灣。」

任務達成後，居民們非常開心，興奮的說著美國男此次歷險過程，雙方開心的比ya合照，這一段山區歷險，不只讓美國男感到貼心，也讓居民與員警有莫名的成就感。美國男深刻感受到台灣人的友善與熱情，大讚「台灣真的很棒，我愛台灣。」

▲竹東員警李柏寬(右)與當地居民合力，一起協助美國男返家。

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