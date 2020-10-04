美新任大法官爆曾染疫！提名儀式淪「毒窟」...含川普已8人確診

▲川普與巴瑞特在典禮上皆未配戴口罩。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國總統川普9月底曾在白宮玫瑰花園舉辦大法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）的提名儀式，約有200人到場，然而從官方釋出的照片中可以看到，會場內幾乎無人配戴口罩，所有人比鄰而坐，完全沒有保持社交距離。果不其然，包含川普在內的數名與會者，隨後紛紛傳出確診，就連紐澤西州前州長克利斯帝（Chris Christie）也在3日宣布確診，確診人數已經來到8人，讓這場提名儀式瞬間成為超級傳播大會。

▲所有出席者皆比鄰而坐，並未保持社交距離。（圖／路透）



根據CBS新聞報導，川普9月26日曾在白宮玫瑰花園舉辦新任大法官提名儀式，約有200人出席該儀式，然而誰都沒想到提名儀式結束的一週內，竟陸續出現多名與會者確診。最令人震驚的是，在提名儀式中，許多賓客並未配戴口罩，不只沒有保持社交距離，甚至熱情地互相擁抱，絲毫不擔心感染風險。

在巴瑞特的大法官提名儀式後，至少出現8名與會者確診新冠肺炎，其中包含川普、第一夫人梅蘭妮亞、白宮前高級顧問康威（Kellyanne Conway）、聖母大學校長詹靜思（John Jenkins）、共和黨籍猶他州參議員麥克李（Mike Lee）、共和黨籍北卡羅萊納州聯邦參議員提里斯（Thom Tillis）、一名白宮記者以及紐澤西州前州長克利斯帝（Chris Christie）。其中，麥克李曾在活動者近距離擁抱並親吻其他與會者。

▲麥克李在會場親暱擁抱他人。（圖／達志影像／美聯社）



根據《華盛頓郵報》報導，這場提名儀式的主角巴瑞特曾在今年夏天感染新冠肺炎，但自稱「已經康復」。對此，白宮則不願多作回應。從官方釋出的大法官提名儀式照片中可以看到，現場的人都沒有保持社交距離，其中配戴口罩的人更是寥寥無幾。

另一方面，截至目前為止最晚確診的紐澤西州前州長克利斯帝（Chris Christie）表示，自己的呼吸狀態正常，但是目前已經住院並接受後續治療。

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