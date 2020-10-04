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諷刺！CNN曝光音檔打臉　川普6個月前親口嗆：我才不怕染疫

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▲川普29日在馬里蘭州的安德魯斯空軍基地（Joint Base Andrews）搭乘空軍一號，即將前往俄亥俄州參加首場辯論會。（圖／路透）

▲川普曾稱，一點都不擔心自己會染疫。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美國總統川普2日透過推特證實，他與第一夫人梅蘭妮亞已確診感染新冠肺炎，川普當初不斷公開拒絕配戴口罩、無視社交距離等行為，現在看來更是極為諷刺。CNN 3日報導，記者伍華德（Bob Woodward）曾於4月採訪川普，當時伍華德問道，難道川普一點都不擔心到處與人接觸會感染病毒嗎？川普竟非常有自信地說，「不，我不擔心，我就是不擔心」。如今卻傳出染疫消息，更是重重地打臉自己的防疫政策。

根據CNN公布的一段最新錄音，以揭發「水門案」聞名的美國記者伍華德曾在4月13日採訪美國總統川普。川普當時雖然曾經向伍華德坦承，新冠病毒的確是一場會讓大家粉碎的「瘟疫」，但是他仍然公開拒絕配戴口罩，並無視應保持社交距離的要求。

在訪問中，伍華德向川普表示，「你這是在冒著被感染的風險，不管是你四處移動，還是聽取他人簡報，或是與人交流的方式（都有可能染疫），你難道不擔心嗎？」對此，川普卻很有自信地答道，「不，我不擔心。」當伍華德反問，「為什麼（不擔心）？」川普則說，「我不知道，但我就是不擔心。」

CNN稱，川普顯然毫不在意自己是否會感染新冠肺炎，而一名總統的健康對於治理國家卻是至關重要。川普本人無視專家的警示，甚至一再強調，疫情的結束指日可待，就連川普公布確診消息的幾個小時前，仍然沒有減少對於公共衛生危機的樂觀評估。

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