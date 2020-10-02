陳同佳10月赴台投案！行政院嗆「香港不辦台灣辦」：港府沒責任嗎？

▲陳同佳將來台投案。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

根據港媒報導，涉在台殺害女友潘曉穎的港男陳同佳，將在10月份內來台投案，並已請台灣的律師著手安排。對此，行政院發言人丁怡銘今（2）日回應稱，既然香港不辦台灣來辦，「沒有阻止他來投案」，但卻質疑港府讓嫌犯在港逍遙法外一年，「這難道不是港府的責任？」

丁怡銘表示，我國政府一向主張有司法管轄權，也希望與香港司法互助、提供相關證據，既然香港不辦，台灣來辦，沒有阻止陳同佳來台投案，但港府對我國政府的司法互助要求毫不理會，此案是香港人殺了香港人，現在嫌犯都已在香港逍遙法外一年，「這難道不是港府的責任？」

丁怡銘強調，我國政府多次說明，刑事警察局及港方警務處已建立單一聯繫窗口，港府也早已將台灣投案窗口轉知陳嫌；若陳嫌確定要來台灣面對司法，可隨時直接與我政府對口聯絡，循官方管道處理。

事實上，涉在台殺害女友潘曉穎的港男陳同佳獲釋近1年仍未來台投案，他2日透過聖公會教省秘書長管浩鳴公布23秒錄音檔，強調來台自首（投案）的想法一直沒有改變，希望潘曉穎的父母能夠放心。

陳同佳在錄音內表示，「潘爸爸、潘媽媽你們好，我是陳同佳，我再次就曉穎的事情向你們道歉，我來台灣的想法一直都沒改變過，我會請我的律師安排來台灣自首的事情，請你們放心。」

▲潘曉穎被男友陳同佳殺害。（圖／翻攝自當事人臉書）



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