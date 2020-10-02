硬皮鯊馬槽橋上對決彎道　「神風式甩尾」撞山..網譏：帥不過5秒

記者邱中岳／台北報導

網路社群有網友貼出一段影片，1名男子開著「硬皮鯊」，高速行經馬槽橋，要過彎時卻不慎失控撞上對向山壁，警方事後到場，車主表示沒有受傷不願就醫，也自行找拖吊車將車移下山，影片遭網友po出直言「帥，不過5秒」。

警方調查，中秋節晚上時分，接獲北投馬槽橋上有汽車自撞山壁，警方事後到場，發現車主並沒有受傷，撞山壁的車子也由車主自行處理下山維修，警方事後抄錄資料後離開，眼尖的網友一眼就認出是性能車「硬皮鯊」。

▲俗稱硬皮鯊的SUBARU Impreza，在過彎時操控不慎撞向對面山壁。（圖／畫面翻攝《爆廢公社二館）

但車主的行徑在2日被民眾貼上網，只見該車高速往馬槽橋方向行進，轉彎時不慎失控，雖然整個車身過了，但最後仍失控撞上山壁，整台車翻轉1圈後停下。

網友將整台受損車輛的照片拍下，並附上撞車的影片，標題為「帥，不過5秒」，有網友看了影片後表示「彎得過去拓海，彎不過去...」、「以為是86結果是87」。

▲硬皮鯊撞山壁後，車主並沒有受傷，警方到場時也以自行將車移至山下。（圖／畫面翻攝《爆廢公社二館）

警方事後表示，車主並沒有向警方報案，但警方聞訊也趕往現場查看，事後對方沒有報警，則是自行找來拖吊車將車移動下山。

眼尖的網友表示，遭撞的車子廠牌為SUBARU Impreza GC8，又俗稱「硬皮鯊」，當時進口價格約百萬元，也是1990年代後期的最強的性能車之一，至今還有許多人對其性能所著迷。

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