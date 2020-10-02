　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

硬皮鯊馬槽橋上對決彎道　「神風式甩尾」撞山..網譏：帥不過5秒

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者邱中岳／台北報導

網路社群有網友貼出一段影片，1名男子開著「硬皮鯊」，高速行經馬槽橋，要過彎時卻不慎失控撞上對向山壁，警方事後到場，車主表示沒有受傷不願就醫，也自行找拖吊車將車移下山，影片遭網友po出直言「帥，不過5秒」。

警方調查，中秋節晚上時分，接獲北投馬槽橋上有汽車自撞山壁，警方事後到場，發現車主並沒有受傷，撞山壁的車子也由車主自行處理下山維修，警方事後抄錄資料後離開，眼尖的網友一眼就認出是性能車「硬皮鯊」。

▲▼俗稱硬皮鯊的SUBARU Impreza，在過彎時操控不慎撞向對面山壁。（圖／畫面翻攝《爆廢公社二館）

▲俗稱硬皮鯊的SUBARU Impreza，在過彎時操控不慎撞向對面山壁。（圖／畫面翻攝《爆廢公社二館）

但車主的行徑在2日被民眾貼上網，只見該車高速往馬槽橋方向行進，轉彎時不慎失控，雖然整個車身過了，但最後仍失控撞上山壁，整台車翻轉1圈後停下。

網友將整台受損車輛的照片拍下，並附上撞車的影片，標題為「帥，不過5秒」，有網友看了影片後表示「彎得過去拓海，彎不過去...」、「以為是86結果是87」。

▲▼俗稱硬皮鯊的SUBARU Impreza，在過彎時操控不慎撞向對面山壁。（圖／畫面翻攝《爆廢公社二館）

▲硬皮鯊撞山壁後，車主並沒有受傷，警方到場時也以自行將車移至山下。（圖／畫面翻攝《爆廢公社二館）

警方事後表示，車主並沒有向警方報案，但警方聞訊也趕往現場查看，事後對方沒有報警，則是自行找來拖吊車將車移動下山。

眼尖的網友表示，遭撞的車子廠牌為SUBARU Impreza GC8，又俗稱「硬皮鯊」，當時進口價格約百萬元，也是1990年代後期的最強的性能車之一，至今還有許多人對其性能所著迷。

越想越不對勁！OL 賺翻啦

【其他新聞】

萬華應召站被抄...2對男女尷尬穿衣　小姐有練過「很快讓客人投降」

陽明山檢疫隔離14天　好友送中秋禮卻「包緊緊」...多一味慘了

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
「硬皮鯊」馬槽橋上神風式甩尾　5秒後自撞車頭全爛..落漆影片
好市多「辦會員繳年費」該+1？　網正反戰翻：符合這2點才划算
川普確診！《環球時報》總編回應：付出代價了
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

汽車違停被拖…他騎摩托猛追！下秒失控「爬吊桿」肉身阻攔

女駕駛「巴庫卻打D檔」！油門一踩往前噴　衝撞旗津豬血攤釀3傷

硬皮鯊馬槽橋上對決彎道　「神風式甩尾」撞山..網譏：帥不過5秒

酒店公關爽吃人夫...還跩嗆正宮「鬆姐黑又乾」：奶頭就像鑫鑫腸

殺女友逃回港...她傷心喊投案期限　刑事局：如願投案將協商引渡

海釣場闆娘疑遭小三爆打重度昏迷　同鄉控：老公未簽開刀同意書

桃園詭異撞擊！轎車衝進鐵皮屋起大火　駕駛失蹤...2監視器全掛

車商女業務拒男友邀約　中秋陪新歡烤肉…他找7人把汽車展示中心砸了

男登南澳翠山摔落山谷　左小腿開放性骨折...直升機吊掛救援

快訊／貢寮磯釣場1釣客落海　「穿救生衣」獲救...CPR壓回心跳

夏和熙「100m短跑」無熱身拿第一！　李玖哲跑更慢「從早上九點開始準備...」

超逼真！日推出「人肉下巴零錢包」　有鬍渣+牙齒...獵奇小物嚇壞海關

夏如芝剖腹產女兒「傷口痛到全身不能動」　老公張捷全程陪伴：所有家事都我來做！

Ella解接來教大家剝柚子了！　「牙線棒」一用果肉超完美～

《我的婆婆》張書偉、許孟哲兌現「破4之吻」　鍾欣凌心急塞蕊...小甜甜急卡油！！

簡廷芮Dewi宣布結婚！！　「今年中秋多了個你」：親愛的賴先生❤

用牙線棒取出果肉！30秒就剝好 中秋快速學會4種創意柚子切法

資源回收車撞母女後看一眼逃逸 警連查5天...見肇事者家鼻酸落淚

買房遇惡鄰！找他理論死不開門 震樓器「咚咚聲」一天持續10小時

鍾欣凌cue許孟哲《我的婆婆2》演一哥　期待三角戀先打槍「許傑輝、許效舜」

汽車違停被拖…他騎摩托猛追！下秒失控「爬吊桿」肉身阻攔

女駕駛「巴庫卻打D檔」！油門一踩往前噴　衝撞旗津豬血攤釀3傷

硬皮鯊馬槽橋上對決彎道　「神風式甩尾」撞山..網譏：帥不過5秒

酒店公關爽吃人夫...還跩嗆正宮「鬆姐黑又乾」：奶頭就像鑫鑫腸

殺女友逃回港...她傷心喊投案期限　刑事局：如願投案將協商引渡

海釣場闆娘疑遭小三爆打重度昏迷　同鄉控：老公未簽開刀同意書

桃園詭異撞擊！轎車衝進鐵皮屋起大火　駕駛失蹤...2監視器全掛

車商女業務拒男友邀約　中秋陪新歡烤肉…他找7人把汽車展示中心砸了

男登南澳翠山摔落山谷　左小腿開放性骨折...直升機吊掛救援

快訊／貢寮磯釣場1釣客落海　「穿救生衣」獲救...CPR壓回心跳

洗完冷氣「房間下雨」狂噴水　老闆秒推責任...他氣炸：變冤大頭

歐股早盤嚇跌重挫逾1%　川普確診新冠肺炎震驚全球

國民黨祝福川普伉儷早日康復：盼上帝保佑所有受疫情影響的人民

北返潮湧現！國5北向「時速不到40km」　高公局預判22點可舒緩

川普若病到「連推特也發不了」　副總統彭斯將代理職務！

汽車違停被拖…他騎摩托猛追！下秒失控「爬吊桿」肉身阻攔

中秋何處去？　桃園展演中心《即刻救援—捲土重來》邀您出任務

快訊／川普夫婦確診新冠肺炎　馬英九神情嚴肅8字回應了

想脫魯必知！男女都適用的5個戀愛冷知識　「戀人未滿」別拖太久

9個勞斯萊斯車迷必知小故事！BMW、福斯爭收購　華航發動機來自RR

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

社會熱門新聞

榮總插隊駕駛「鬼之插入」　7千人怒炸肉搜

「6男3女」雜交趴　收費2.5H開放觀戰

17歲少年烤肉續攤　無照載女友摔魚塭溺斃

資收車撞母女後逃逸！勇警看到肇事者的家瞬間落淚

快訊／桃園3層樓民宅大火　消防局搶救4人、1女命危

林東芳被爆「把妹渣男」父：不實會提告

廣告小妹：被林東芳下藥的受害女中途離線

快訊／三峽重機撞違規廂型車　騎士卡車底慘死

「高齡登山團」6失聯！嬤怨：領隊做伊走

不忍夫罹癌獨走　深情妻陪赴黃泉

即／中研院5員工「嘉義外傘頂洲」落海

水電工「塑膠桶藏屍」　狂倒54瓶鹽酸

快訊／台中2貨車碰撞...車頭全壓爛

7歲男童騎單車遭撞飛　送醫昏迷指數剩3

更多熱門

相關新聞

快訊／台中馬3閃車撞路樹　車頭爛毀

快訊／台中馬3閃車撞路樹　車頭爛毀

台中市南屯區向上路與文心路口1日清晨5時發生車禍，朱姓男子（26歲）駕駛馬自達3自小客，行經路口時為閃避另輛左轉轎車，失控自撞路樹，所幸僅受到輕傷，經送醫治療後無生命危險；警方初步調查，肇因為朱男未注意前方路況，且另輛轎車未禮讓直行車，確切肇責歸屬尚待釐清。

男開共享汽車載妹自撞　女見記者驚：好醜

男開共享汽車載妹自撞　女見記者驚：好醜

賓士C300酒駕炸隧道維修費出爐

賓士C300酒駕炸隧道維修費出爐

自小客自撞橋墩四輪朝天　疑陽光太刺眼釀禍

自小客自撞橋墩四輪朝天　疑陽光太刺眼釀禍

賓士狂飆後自撞　駕駛失蹤車頭還少1顆

賓士狂飆後自撞　駕駛失蹤車頭還少1顆

關鍵字：

硬皮鯊自撞山壁馬槽橋

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

即／川普確診新冠肺炎　即刻開始隔離

公海豚每年性侵14人還殺嬰　男子目睹女友受害

榮總插隊駕駛「鬼之插入」　7千人怒炸肉搜

小鬼妹夫把他刺在身上！網淚：看過最美的刺青

「小鬼來不及做的事」爸幫完成！　

懷念小鬼！楊丞琳、海芬等人齊聚過中秋

「6男3女」雜交趴　收費2.5H開放觀戰

17歲少年烤肉續攤　無照載女友摔魚塭溺斃

亞美尼亞上千士兵炸飛　「橫屍遍野」影片曝

真．「海底撈」機車　車主身分曝光

名模引產抱兒遺體痛哭：寶寶沒了

叫外送「列一行雷點」警告！店家傻眼

白雪公主半夜誕生！笑臉睡阿公腿

林志玲首對外發聲！高EQ陸網都服

獸父性侵女兒被關　17獄友激憤打死他

更多

最夯影音

更多
夏和熙「100m短跑」無熱身拿第一！　李玖哲跑更慢「從早上九點開始準備...」

夏和熙「100m短跑」無熱身拿第一！　李玖哲跑更慢「從早上九點開始準備...」
超逼真！日推出「人肉下巴零錢包」　有鬍渣+牙齒...獵奇小物嚇壞海關

超逼真！日推出「人肉下巴零錢包」　有鬍渣+牙齒...獵奇小物嚇壞海關

夏如芝剖腹產女兒「傷口痛到全身不能動」　老公張捷全程陪伴：所有家事都我來做！

夏如芝剖腹產女兒「傷口痛到全身不能動」　老公張捷全程陪伴：所有家事都我來做！

Ella解接來教大家剝柚子了！　「牙線棒」一用果肉超完美～

Ella解接來教大家剝柚子了！　「牙線棒」一用果肉超完美～

《我的婆婆》張書偉、許孟哲兌現「破4之吻」　鍾欣凌心急塞蕊...小甜甜急卡油！！

《我的婆婆》張書偉、許孟哲兌現「破4之吻」　鍾欣凌心急塞蕊...小甜甜急卡油！！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面