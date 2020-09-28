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26歲男租「iRent載妹」糗撞分隔島側翻　熱褲女脫困見記者急喊自己：好醜喔

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▲▼男子開共享汽車載妹自撞，車輛側翻路邊2人一度受困約40分鐘。（圖／記者游宗樺攝）

▲女子一度受困在變形的車體內。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市中山區28日凌晨3時許，一名男子開著共享汽車，載著女友由北往南行經中山北路一段與南京西路路口時，突然撞上路中分隔島後，車輛側翻在路邊，車上2人一度受困在變形的車體內。警消到場發現駕駛已自行脫困，於是立即動用破壞器材，約40分鐘後成功協助女乘客脫困，所幸送醫急救無生命危險。警方已在現場進行採證，將調查釐清事故原因。

據了解，陳姓男子（26歲）開著租來的共享汽車iRent，凌晨載著簡姓女友（22歲）出遊，行經事發路段時不慎撞上路中分隔島，將水泥護欄撞破後車輛整個側翻在馬路邊，由於車體嚴重扭曲變形，2人一度受困車內難以脫困。

▲▼男子開共享汽車載妹自撞，車輛側翻路邊2人一度受困約40分鐘。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼男子開共享汽車載妹自撞，車輛側翻路邊2人一度受困約40分鐘。（圖／記者游宗樺攝）

▲男子開共享汽車載妹自撞，車輛側翻路邊2人一度受困約40分鐘。（圖／記者游宗樺攝）

警消獲報到場，發現陳男已自行脫困，滿臉焦急看著受困在廢鐵內的簡女。警消動用破壞器材，將轎車車頂切開，試圖將簡女救出，但由於簡女受傷頻喊「好痛」，警消只得持續謹慎的破壞鈑金，耗費約40分鐘成功將簡女救出。簡女脫困後見到記者持閃光燈拍攝，直呼受傷的自己「好醜喔！」並伸手遮臉，所幸被送往馬偕醫院急救後無生命危險。

轄區警方全程在後方警戒並疏導交通，同時在現場進行拍照採證，經酒測已排除陳男酒駕肇事，陳男向警方坦承是因一時恍神才會自撞分隔島，確切事故原因有待調閱監視器釐清，而iRent共享汽車的賠償問題則需日後協調判定。

▲▼男子開共享汽車載妹自撞，車輛側翻路邊2人一度受困約40分鐘。（圖／記者游宗樺攝）

▲陳男經酒測後排除酒駕肇事。（圖／記者游宗樺攝）

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