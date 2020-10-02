快入黨！想當民眾黨黨代表　11月4日前入黨還有機會

▲民眾黨將展開黨代表選舉作業。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

台灣民眾黨1日公布黨代表選舉辦法，全台22縣市按黨員比例分配員額，總計100席；其中，雙北市佔36席、逾3分之1。根據規劃，預定11月4日正式公布投票選舉公告，11月20日公告選舉公報，12月5日網路投票並公告結果，12月31日前召開黨代表大會。11月5日至14日開放候選人線上報名，候選人資格「從寬」認定，年滿18歲、投票日前1個月（11月4日前）入黨即有機會。

民眾黨1日在臉書預告全國黨員代表選舉規劃。依據期程安排，預定11月4日公布選舉投票公告，11月5日至14日開放候選人線上報名。11月15日至19日陳列選舉人名冊，11月17日至19日候選人線上連署，11月20日候選人號次抽籤、公告選舉投票公報，包括候選人名單與政見。最後，預計在12月5日進行網路投票並公告結果，12月31日前召開黨代表大會。

至於黨代表票選席次，合計選出100席，全國22縣市按黨員代表比例分配。其中，台北市、新北市各18席，其次為台中市11席，接著是高雄市、桃園市各9席、台南市7席、彰化縣4席、新竹市3席。雲林縣、新竹縣、苗栗縣、屏東縣、宜蘭縣、南投縣、基隆市各2席，嘉義縣、嘉義市、花蓮縣、金門縣、台東縣、澎湖縣、連江縣各1席。

在候選人資格方面，民眾黨表示將「從寬認定」，只要年滿18歲、投票日前1個月（11月4日前）入黨即有機會，目的在鼓勵有志之士及優秀人才加入民眾黨，並在一定時間內爭取足夠支持成為黨代表。選舉人部分則是「從嚴認定」，避免遭有心人士操作人頭黨員在短時間內入黨。

民眾黨指出，候選人登記採線上報名、線上連署2階段；有意參選者，於11月5日上午10點至14日下午6點報名；線上申請登記需提交身分證明相關文件，並繳交登記作業費3000元，始完成參選登記。黨部收件並審查完畢後，登記結果由選舉委員會公布。

在線上連署階段，有意參選者，應在11月17日上午10點至19日下午6點，取得至少10位黨員連署，才能成為參選人並將自動完成報名程序。1位黨員限連署1人，可跨區連署。

11月20日將進行候選人號次公開抽籤並發布選舉公告。至於投票方式，同樣也是線上進行，採1人1票登入網頁投票，選舉人依戶籍登記所在地選區於網頁中，就被舉選人名單中擇 1人投票，定於12月5日上午9點至下午4點舉行，投票截止後即進行開票作業，當天晚間9點前公告結果。