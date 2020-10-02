　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快入黨！想當民眾黨黨代表　11月4日前入黨還有機會

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台灣民眾黨創黨大會 柯文哲與粉絲近距離接觸。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨將展開黨代表選舉作業。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

台灣民眾黨1日公布黨代表選舉辦法，全台22縣市按黨員比例分配員額，總計100席；其中，雙北市佔36席、逾3分之1。根據規劃，預定11月4日正式公布投票選舉公告，11月20日公告選舉公報，12月5日網路投票並公告結果，12月31日前召開黨代表大會。11月5日至14日開放候選人線上報名，候選人資格「從寬」認定，年滿18歲、投票日前1個月（11月4日前）入黨即有機會。

民眾黨1日在臉書預告全國黨員代表選舉規劃。依據期程安排，預定11月4日公布選舉投票公告，11月5日至14日開放候選人線上報名。11月15日至19日陳列選舉人名冊，11月17日至19日候選人線上連署，11月20日候選人號次抽籤、公告選舉投票公報，包括候選人名單與政見。最後，預計在12月5日進行網路投票並公告結果，12月31日前召開黨代表大會。

至於黨代表票選席次，合計選出100席，全國22縣市按黨員代表比例分配。其中，台北市、新北市各18席，其次為台中市11席，接著是高雄市、桃園市各9席、台南市7席、彰化縣4席、新竹市3席。雲林縣、新竹縣、苗栗縣、屏東縣、宜蘭縣、南投縣、基隆市各2席，嘉義縣、嘉義市、花蓮縣、金門縣、台東縣、澎湖縣、連江縣各1席。

在候選人資格方面，民眾黨表示將「從寬認定」，只要年滿18歲、投票日前1個月（11月4日前）入黨即有機會，目的在鼓勵有志之士及優秀人才加入民眾黨，並在一定時間內爭取足夠支持成為黨代表。選舉人部分則是「從嚴認定」，避免遭有心人士操作人頭黨員在短時間內入黨。

民眾黨指出，候選人登記採線上報名、線上連署2階段；有意參選者，於11月5日上午10點至14日下午6點報名；線上申請登記需提交身分證明相關文件，並繳交登記作業費3000元，始完成參選登記。黨部收件並審查完畢後，登記結果由選舉委員會公布。

在線上連署階段，有意參選者，應在11月17日上午10點至19日下午6點，取得至少10位黨員連署，才能成為參選人並將自動完成報名程序。1位黨員限連署1人，可跨區連署。

11月20日將進行候選人號次公開抽籤並發布選舉公告。至於投票方式，同樣也是線上進行，採1人1票登入網頁投票，選舉人依戶籍登記所在地選區於網頁中，就被舉選人名單中擇 1人投票，定於12月5日上午9點至下午4點舉行，投票截止後即進行開票作業，當天晚間9點前公告結果。

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
川普確診新冠！　彭博曝「下一步危機」：總統大位爭奪戰
川普夫婦確診　美股期貨「狂跌400點」
快訊／川普確診新冠肺炎！與梅蘭妮亞雙雙中鏢
澎恰恰苦還1.2億債「我已經快撐不住」　嘆：狀況完全失控
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

王定宇提案修法：公共場所手持、揮舞五星旗最重罰5萬

秦良丰手敲鍵盤「絕不能輸給自己」　蔡英文「親握手」給信心！

陳同佳10月要來投案！陸委會：隨時可聯絡窗口「關鍵在他意願」

快入黨！想當民眾黨黨代表　11月4日前入黨還有機會

修憲委員會名單底定　民進黨團擬推鍾佳濱周春米管碧玲3人出任召委

陳水扁慚愧只當1任市長　老議長安慰「上天要提早讓阿扁當總統」

美50參議員籲簽台美BTA　總統府揭新策略：共促印太地區發展

防範共軍擾台！軍艦出港頻率增　嚴德發秋節視察慰勉官兵

半數美參議員挺台美簽BTA　外交部：感謝美立法部門正面回應

繼黃文財後…親韓土開總經理將被換！陳其邁：基於專業績效考量

夏和熙「100m短跑」無熱身拿第一！　李玖哲跑更慢「從早上九點開始準備...」

超逼真！日推出「人肉下巴零錢包」　有鬍渣+牙齒...獵奇小物嚇壞海關

夏如芝剖腹產女兒「傷口痛到全身不能動」　老公張捷全程陪伴：所有家事都我來做！

《我的婆婆》張書偉、許孟哲兌現「破4之吻」　鍾欣凌心急塞蕊...小甜甜急卡油！！

Ella解接來教大家剝柚子了！　「牙線棒」一用果肉超完美～

簡廷芮Dewi宣布結婚！！　「今年中秋多了個你」：親愛的賴先生❤

用牙線棒取出果肉！30秒就剝好 中秋快速學會4種創意柚子切法

資源回收車撞母女後看一眼逃逸 警連查5天...見肇事者家鼻酸落淚

買房遇惡鄰！找他理論死不開門 震樓器「咚咚聲」一天持續10小時

鍾欣凌cue許孟哲《我的婆婆2》演一哥　期待三角戀先打槍「許傑輝、許效舜」

王定宇提案修法：公共場所手持、揮舞五星旗最重罰5萬

秦良丰手敲鍵盤「絕不能輸給自己」　蔡英文「親握手」給信心！

陳同佳10月要來投案！陸委會：隨時可聯絡窗口「關鍵在他意願」

快入黨！想當民眾黨黨代表　11月4日前入黨還有機會

修憲委員會名單底定　民進黨團擬推鍾佳濱周春米管碧玲3人出任召委

陳水扁慚愧只當1任市長　老議長安慰「上天要提早讓阿扁當總統」

美50參議員籲簽台美BTA　總統府揭新策略：共促印太地區發展

防範共軍擾台！軍艦出港頻率增　嚴德發秋節視察慰勉官兵

半數美參議員挺台美簽BTA　外交部：感謝美立法部門正面回應

繼黃文財後…親韓土開總經理將被換！陳其邁：基於專業績效考量

交通路口安全大執法1個月　屏縣交通事故件數日減幅42%

男登南澳翠山摔落山谷　左小腿開放性骨折...直升機吊掛救援

海釣場闆娘疑遭小三爆打重度昏迷　同鄉控：老公未簽開刀同意書

川普確診新冠！彭博曝「下一步危機」：總統大位爭奪戰

熱火陣營傷兵累累　台灣運彩看好湖人G2贏球

金秀賢生女兒啦！　「小手緊握大拇指」超溫馨…整排藍勾勾湧入祝福

在衣服上拼樂高？LEVI’S X LEGO系列隨附「豆豆」無限重組超好玩！

最後一擊人選是杜蘭特　厄文發言暗諷詹姆斯

川普與妻確診！美股期貨「狂跌400點」　全球震驚關注　

前空姐胡文華體驗在地文化　達人虧「別像上次一樣」

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

政治熱門新聞

柯與扁、馬同台：活在過去「台繼續亂」

王浩宇爆國民黨「強迫里長」連署罷免

學者「川普想幹大事」：台美建交急轉彎

陸委會斥陳廷寵「言行離譜」

李登輝五指山墓基曝！規模沒比「蔣陵」大

川普避踩「北京紅線」！學者曝關鍵

歐陽娜娜曾被捧成「台灣之光」　名嘴勸：別罵了！

快訊／歐陽娜娜獻唱《我的祖國》惹議　歐陽龍回應了

前海軍教官：共軍5年內無攻台實力

快訊／國台辦稱海峽中線不存在　馬英九9字霸氣回應

林志玲和歐陽娜娜差在哪？他一句話神解

中秋節也來！　國防部：1架共機運8侵擾我防空識別區

馬英九稱相互尊重中線就存在　王定宇：馬的香蕉芭樂

挺歐陽娜娜！邱毅痛批：紅眼症、玻璃心

更多熱門

相關新聞

台人一出生負債25萬　民眾黨轟中央大撒幣

台人一出生負債25萬　民眾黨轟中央大撒幣

「你的孩子一出生，就負債25.98萬元！」台灣民眾黨表示，今年中央政府總預算案短絀高達4096億元，創下數十年來新高！這是自國際金融海嘯以來，赤字預算最高的一年，預估明年赤字更高，盼中央重視財政紀律，盡快提出還款規劃，而非「地方拼命還債，中央持續大撒幣」。

獨／「4%黨」嚇到柯P　民眾黨著手組建基層

獨／「4%黨」嚇到柯P　民眾黨著手組建基層

江啟臣：只要對人民有利　國民黨不排斥與其他政黨合作

江啟臣：只要對人民有利　國民黨不排斥與其他政黨合作

衛環委員會投給民進黨　王婉諭：不算合作

衛環委員會投給民進黨　王婉諭：不算合作

口罩新制上路！進口要有許可、國產須雙鋼印

口罩新制上路！進口要有許可、國產須雙鋼印

關鍵字：

民眾黨台灣民眾黨

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

公海豚每年性侵14人還殺嬰　男子目睹女友受害

小鬼妹夫把他刺在身上！網淚：看過最美的刺青

榮總插隊駕駛「鬼之插入」　7千人怒炸肉搜

即／川普確診新冠肺炎　即刻開始隔離

懷念小鬼！楊丞琳、海芬等人齊聚過中秋

「小鬼來不及做的事」爸幫完成！　

17歲少年烤肉續攤　無照載女友摔魚塭溺斃

「6男3女」雜交趴　收費2.5H開放觀戰

亞美尼亞上千士兵炸飛　「橫屍遍野」影片曝

名模引產抱兒遺體痛哭：寶寶沒了

真．「海底撈」機車　車主身分曝光

獸父性侵女兒被關　17獄友激憤打死他

林志玲首對外發聲！高EQ陸網都服

白雪公主半夜誕生！笑臉睡阿公腿

叫外送「列一行雷點」警告！店家傻眼

更多

最夯影音

更多
夏和熙「100m短跑」無熱身拿第一！　李玖哲跑更慢「從早上九點開始準備...」

夏和熙「100m短跑」無熱身拿第一！　李玖哲跑更慢「從早上九點開始準備...」
超逼真！日推出「人肉下巴零錢包」　有鬍渣+牙齒...獵奇小物嚇壞海關

超逼真！日推出「人肉下巴零錢包」　有鬍渣+牙齒...獵奇小物嚇壞海關

夏如芝剖腹產女兒「傷口痛到全身不能動」　老公張捷全程陪伴：所有家事都我來做！

夏如芝剖腹產女兒「傷口痛到全身不能動」　老公張捷全程陪伴：所有家事都我來做！

《我的婆婆》張書偉、許孟哲兌現「破4之吻」　鍾欣凌心急塞蕊...小甜甜急卡油！！

《我的婆婆》張書偉、許孟哲兌現「破4之吻」　鍾欣凌心急塞蕊...小甜甜急卡油！！

Ella解接來教大家剝柚子了！　「牙線棒」一用果肉超完美～

Ella解接來教大家剝柚子了！　「牙線棒」一用果肉超完美～

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面