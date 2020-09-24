江啟臣：只要符合「民生」對人民有利　國民黨不排斥與其他政黨合作

▲江啟臣24日回應立法院召委選舉議題。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）

記者蘇晏男／台北報導

立院常設委員會23日舉行召委選舉，民進黨憑人數優勢，共奪下9席召委，而國民黨間接在民眾黨支持下，最終拿下7席召委，但也因此民眾黨被批評是「小藍」。對此，國民黨主席江啟臣24日表示，民進黨行政濫權無所顧忌，此時在野的責任是聯合起來，擔任人民抵抗濫權的最後防線，只要符合「民生」對人民有利，國民黨都不排斥各種其他政黨合作方式。

「民主社會不制衡，就會失衡！在野合作，又豈是藍白而已？」江啟臣指出，立法院委員會23日舉行召委選舉，作為在野黨，國民黨團在教育、司法法制委員會，獲得同為在野黨的民眾黨團投票支持，最後拿下7席召委，「感謝本黨黨團委員努力，也謝謝在召委選舉上合作的在野力量」。

江啟臣強調，這不僅是在野良性合作的成功案例，更是人民監督力量的展現。面對民進黨行政濫權的無所顧忌，開放萊豬議題上的蔑視溝通，對「不聽話媒體」如公視、中天的濫權欺壓，用各種方式以黑手影響輿論，民主社會賴以捍衛人民權利的防線，正一步步被拋棄理念的執政黨蠶食鯨吞。

江啟臣指出，這時候同為在野黨的責任是聯合起來，擔任人民抵抗濫權最後的防線，而成熟的民主社會，在野合作本來就是可行且常見的方式，只要符合「民生」對人民有利，國民黨作為最大在野黨，都不排斥各種其他政黨合作方式，且會依不同議題來討論，與其他在野黨採取開放態度，為人民發聲，為民爭取有效監督，「唯有強大制衡力量，人民才永遠是頭家」。

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