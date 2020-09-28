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獨／「4%黨」驚醒柯文哲　民眾黨交朋友下鄉建立基層陸軍

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▲▼2020天母棒球場人工草皮完工紀念賽,台北市長柯文哲開球。（圖／記者李毓康攝）

▲2020參與多場補選屢戰屢敗，柯文哲指示民眾黨著手發展地方組織。（資料照／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨2020年風光進軍立法院組建黨團後，緊接著企圖透過參與選舉方式「以戰養戰」，加速練兵時程；沒想到迎來的卻是4連敗，甚至在高雄市長部選一役後被貼上「4％黨」標籤。但也讓黨內高層認清，過去的著重空戰的「柯文哲模式」無法複製到每場選舉，還是需要經營地方組織，壯大「陸軍」才有勝算。

「4%黨」驚醒柯文哲：不發展組織根本不能選舉

針對民眾黨開始著手經營地方組織，黨主席柯文哲直言，深耕地方一定需要，若選區大，就需要一個很有聲望的人、名氣的候選人；若是鄉民代表甚至議員選舉，變成要更貼近跟地方建立更強的聯繫。柯直言，「這的確是我們在這次選舉後，發現我們過去都是那種明星式的人物，不太適合這種地區選舉，這要改變」。

談到在高雄市長補選之後被貼上「4%黨」標籤，是否因此改變策略，柯文哲表示，民眾黨本來就有打算要發展地方組織，「只是說，4%讓我們更清楚不發展組織是根本不可能」，所以說失敗不是壞事，失敗讓我們看清缺點，就很清楚地方選舉不可能是政治明星式的選舉，所以的確是需要發展地方組織。

而目前民眾黨在選舉過後就已有服務處形式的地方組織在運作，未來黨中央將逐步聯繫整合，部分大型的總服務處也預定在明年轉型成黨部，讓基層組織的運作與經營能更扎實。

另外，民眾黨也從中央近來也和地方服務處合作，透過舉辦地方活動的方式與在地居民互動，相比一般形式上的握手寒暄問候，更能建立情感、加深聯結。此外，也會透過「民眾交朋友」單元做影片露出，首集節目便由立委蔡壁如率領黨內主管、志工，來到台南進行淨灘活動，都在當地獲得正向的回響。

▼民眾黨透過舉辦活動方式參與地方事務，更能與當地居民建立聯結，進一步爭取支持。（圖／民眾黨提供）

▲▼民眾黨「民眾交朋友」單元，首集到台南淨灘。（圖／民眾黨提供）

▲▼民眾黨「民眾交朋友」單元，首集到台南淨灘。（圖／民眾黨提供）

▲▼民眾黨「民眾交朋友」單元，首集到台南淨灘。（圖／民眾黨提供）

「以戰養戰」得教訓　柯文哲定調2022選舉「務實不強推人」

另外，民眾黨2020年以來參與多場選舉皆以失敗收場，「以戰養戰」的成效不僅不如預期，甚至還每況愈下。柯文哲說，兵無定型，選區越大越需要更明星式的選舉，越地方的需要更強的地方聯結才選得上，這也沒有說什麼空戰要多少、陸戰要多少，因地制宜，按照不同地區、不同時空還有選的人不同，像選縣市長的選法就絕對跟選鄉民代表的選法不一樣。

而面對即將到來的2022九合一選舉，民眾黨在縣市長該如何布局，柯文哲認為，還是要走向務實，「有很強的候選人就推出去，如果沒有很強的候選人那就不要免強，好歹要有一定比例的支持度再去選」。柯說，先決定定戰略再決定戰術，若純粹是選理念的、宣揚，那誰都可以去選；如果是真的要選上的，那就真的要一定實力，避免花了幾千萬下去一事無成。

柯文哲表示，接下來將近2年的時間就是人才尋訪的時間，開始要到各地去看，「不過時間也不多，所以更需要去連結地方」。

至於是否擔心只有選上議員最終「時力化」，柯文哲認為，明治維新也花了40年，所以不要幻想1、2、3台灣就會改變，有時候與其好高騖遠，不如腳踏實地慢慢做上來，「我們有遠大的目標，但還是要理性務實」。

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