▲川普夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)在推特曝光病況。(圖/達志影像/美聯社)

記者趙蔡州/綜合報導

美國總統川普1日(美國時間)透過推特證實,他與人夫人梅蘭妮亞確定感染新冠肺炎,消息傳出後震撼全球各國。梅蘭妮亞2日在推特透露,她目前的症狀較輕,總體感覺還算良好,希望未來能早日康復,也感謝大家的關心。

其實在川普夫妻2人確診的消息傳出後,梅蘭妮亞第一時間就有在推特宣布相關消息。她說,正如許多美國人今年所做的,她與丈夫川普檢測新冠病毒呈現陽性,目前已經在白宮住所隔離,「我們現在感覺很好,我也推遲了未來一系列的活動,請務必保護你的健康安全,我們將一起解決這個問題(新冠肺炎)。」

Thank you for the love you are sending our way. I have mild symptoms but overall feeling good. I am looking forward to a speedy recovery.