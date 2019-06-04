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影／西藏邊境小城辦廚藝比賽　蟲草、人參果挑戰饕客味蕾

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記者魏有德／綜合報導

位於西藏日喀則市內的邊境小城亞東縣3日舉辦一場別開生面的「廚藝比賽」。不同於一般地區，參賽者必須使用當地特色食材烹製料理，由於亞東縣地處高山，特殊環境下孕育出不少名貴食材，包括冬蟲夏草、野生鮭魚、人參果等皆能入菜，在參賽廚師的巧手下，調製出一道道中式、西式及藏式料理。

▲廚藝大賽上用木耳、鮭魚等食材調製的料理。（圖／翻攝中新網）

▲廚藝大賽上用木耳、鮭魚等食材調製的料理。（圖／翻攝中新網）

這場食材珍貴的廚藝比賽為首屆亞東國際邊貿旅遊文化節的活動之一，參賽的廚師利用當地蟲草、鮭魚、木耳、人參果及帕裡牛肉等食材做為廚藝大賽的「主角」，配合廚師的刀工、擺盤，呈現當地美食的特色及與眾不同。

▲大陸西藏自治區日喀則市亞東縣舉辦的廚藝比賽。（圖／翻攝中新網）

▲大陸西藏自治區日喀則市亞東縣舉辦的廚藝比賽。（圖／翻攝中新網）

史料記載，亞東縣是「古絲綢之路」南線的主要貿易通道，同時是連接青海、四川的「茶馬古道」上最大的商埠，目前則是中印之間重要陸上貿易市場。數據顯示，自2006年起，亞東縣乃堆拉山口邊貿總量從158萬元人民幣（約740萬元新台幣）上升至超過1.5億元人民幣（約70億元新台幣），增長近百倍；亞東縣2018年遊客總數119870人次，與前年同比也增長43%。

▲亞東縣民族藝術團演出箭舞。（圖／翻攝中國西藏網）

▲亞東縣民族藝術團演出箭舞。（圖／翻攝中國西藏網）

平均海拔3400公尺的亞東縣位於大陸西藏自治區日喀則市境內，珠穆朗瑪峰腳下、雅魯藏布江的源頭，與印度、不丹接壤，被列為大陸十大邊陲重鎮之一。首屆亞東國際邊貿旅遊文化節2日開幕，活動包括營火晚會、書畫攝影展、傳統射箭比賽、中印物資交流會、「舌尖亞東」廚藝比賽、賞印度歌舞品印度紅茶交流會等。

▲廚藝大賽選用當地特色食材蟲草入菜。（圖／翻攝中新網）

▲廚藝大賽選用當地特色食材蟲草入菜。（圖／翻攝中新網）

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關鍵字：西藏,亞東,蟲草,廚藝比賽,特派現場

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