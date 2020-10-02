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到公園「柚」見中秋！　桃園楊梅區「柚子公園」保留原有柚子園

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▲楊梅區「柚子公園」保留原有柚子園，秋節前後可見柚子樹上結實纍纍的一顆顆柚子。（圖／工務局提供）

▲楊梅區「柚子公園」保留原有柚子園，秋節前後可見柚子樹上結實纍纍。（圖／工務局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市楊梅區頭重溪有一處「柚子公園」，公園內不只有美麗的花、遮陽的樹，好玩的遊樂設施，還有柚子！每逢中秋前後，園區旁柚子園內一株株柚子樹上結實纍纍，以及陣陣飄來的柚花清香，讓前來公園的民眾不僅頓生幸福感，也肯定市府保留公園旁的柚子園，讓其能成為特色公園。

▲楊梅區「柚子公園」保留原有柚子園，秋節前後可見柚子樹上結實纍纍的一顆顆柚子。（圖／工務局提供）

▲「柚子公園」內還有好玩的遊樂設施。（圖／工務局提供）

市府工務局表示，楊梅區人口激增，市長鄭文燦重視市民休憩環境生活，利用楊梅公九公園用地因頭重溪流經而劃分為南北兩側基地，由市府進行楊梅公九公園大改造計畫。楊梅公九公園用地面積約2.3公頃，因頭重溪流經而劃分為南北兩側基地，南側基地面積約1.1公頃，闢建為「三民公園」，2018年6月增設桃花造型天幕，並規劃建置共融式遊具，於2019年底完工。

北側基地面積約1.2公頃，土地所有權人為財政部國有財產署，市府花費1.8億元辦理土地有償撥用及農作物補償，總工程經費約2,585萬元，闢建為「頭重溪柚子公園」，保留原有柚子園，作為公園主題特色，進行包括：建置無障礙步道、增設階梯式擋土牆座椅、新設排水設施、加強照明設備及興建連結2座公園之跨河景觀鋼構人行橋及修復1座既有RC人行橋（結構補強）等工程，串聯南北公園特色景點，擴大休憩範圍，提供市民朋友更優質的活動空間。

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