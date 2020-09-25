不用排隊了！北市國慶嗡嗡包　10/7日「線上登記」限量3450份

▲北市府慶祝中華民國108年國慶，嗡嗡包排隊人潮。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

每年國慶日台北市政府都會於市府廣場舉辦慶祝活動，最受期待的國慶紀念禮物「嗡嗡包」總是吸引大批民眾瘋搶。不過今年因疫情關係，北市府首度採取線上登記制，限量3450份，自10月7日至10月8日開放線上登記。

今年為響應防疫新生活運動，台北市政府民政局將首度以「線上登記、現場領包」方式發送嗡嗡包，發放數量為3450個，民眾可透過網路預約登記，確定完成登記資格後，國慶當日再憑身分證及電子郵件通知由本人至現場領取，希望市民能夠開心地來市府廣場參加國慶升旗，也能安心領取國慶紀念好禮。

民政局表示，今年嗡嗡包採線上登記，除考量國內疫情現況，也希望能夠照顧到中高齡長者，特別規劃「敬老名額」登記時段，凡109年度年滿65歲以上民眾（民國44年12月31日前出生）可於10月7日18時起至24時止優先登記（限額450份），至於一般民眾登記時段則自10月8日10時起對外開放登記。

民政局呼籲，今年不再以排隊領取號碼牌的方式贈送嗡嗡包，民眾不要再到市府廣場徹夜排隊，只要在10月7、8日利用線上預約系統，完成登記後，再憑身分證及電子郵件通知親自到市府廣場兌換嗡嗡包即可。詳情可至活動網站查詢。



▲108年國慶，台北市長柯文哲現場發送嗡嗡包。（資料照／記者屠惠剛攝）