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iOS 14 和 watchOS 耗電災情有解！　蘋果官方提供救援兩撇步

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▲▼蘋果開發者大會WWDC,iOS 14。（圖／取自YouTube／Apple）

▲蘋果官方釋出解決 iOS 14 和 watchOS 災情的方式。（圖／取自YouTube／Apple）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果在上個月推出 iOS 14 及 watchOS 7 的版本更新，許多果粉在第一時間就進行了更新，卻有部分用戶發現 iPhone 和 Apple Watch 有異常耗電或是 GPS 數據消失的災情。蘋果官方提供更新支援文件，協助用戶解決版本更新災情。

據蘋果官方文件列出，用戶將設備升級至最新版本後可能出現的災情，包含健身應用程式內的 GPS 數據消失、Fitness 健康資料無法讀取，設備耗電量增加等情況。

蘋果指出，若用戶同時遇到這些情況，建議先中斷 iPhone 和 Apple Watch 的配對，將資料備份到 iCloud 後，再恢復原廠設定。透過 iPhone 內的 Apple Watch 的 app，在左下角「我的手錶」內上方的「所有 Apple Watch」，點擊配對中手錶右方的「i」，來取消配對 Apple Watch。

當然，用戶必須先確定 iCloud 是否還有空間可以備份設備檔案；確定 iPhone 和 Apple Watch 的資料都已儲存到雲端後，才將這些設備重置，最後再從 iCloud 上還原下來。

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