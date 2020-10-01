獨／「喬事聖地」九如茶行遭砸！22秒戰果影片曝　幕後大哥身分成謎

地方中心／高雄報導

高雄市三民區素有「喬事聖地」的九如茶行9月29日清晨驚傳遭到多名惡煞砸店，且對方人馬中還有一人負責錄下23秒犯罪畫面，疑似就是要將「戰果」回報給幕後黑手。由於九如茶行在黑白兩道間相當知名，甚至去年爆發直播主之亂時，網紅連千毅還與對頭大仁哥在此調解紛爭，此次遭人砸店，警告意味相當濃厚，令人不禁猜想對方的來歷、後台可能相當地硬。

據了解，九如茶行黑白兩道通吃，負責人過去還有「情色教父」的稱號，但近年轉行變成了「博弈大亨」，不少政界選舉、甚至黑道糾紛都會相約到此地拜訪、喬事；去年9月爆發直播主之亂，連千毅與大仁哥先是在網路上相互叫囂，進而演變成街頭紛爭，2人也一度到九如茶行「喬事」，透過大哥來調解糾紛。

▲九如茶行上月29日清晨突竄出數十名惡煞手持金屬棒砸店。（圖／地方中心翻攝）

由於九如茶行在江湖上頗負盛名，黑白兩道無不給足面子、敬重三分，不難想見負責人地位之高；而此次茶行在上月29日清晨遭到約10多名惡煞手持棍棒砸店，甚至其中還有人負責錄影，疑似要將「戰果」傳給幕後老大回報。

影片中，多部轎車天色未亮就駛進將茶行包圍，接著多名惡煞手持棍棒跑下車，對著茶行鐵門、騎樓盆栽、以及停放在外的轎車就是一通亂砸，巨大的敲擊響聲不斷迴盪，眾人下手也絲毫不留情面，砸店狠勁十足，短短22秒後惡煞們隨即鳥獸散，紛紛快跑上車離開現場。

由於掌鏡、錄製影片者隨著惡煞一同到場，還近距離拍攝整段過程，甚至影片的最後還錄下上車跟著離開的畫面，掌鏡者疑似與惡煞同夥，錄下整段犯罪過程的原因就是要將「戰果」向幕後的老大回報。而以九如茶行在江湖上的份量，敢到此砸店者，不是搞不清楚狀況，就是後台夠硬，幕後黑手身分是誰，也令外界十足好奇。目前警方在接獲通報後也以著手偵辦，除了要將滋事人等通通逮捕抓回外，同時也嚴防檯面下「烽火竄燒」，就怕引爆更進一步衝突。

▼惡煞逞凶後隨即鳥獸散，掌鏡者還錄下自己上車畫面。（圖／地方中心翻攝）