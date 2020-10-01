她拿「牛排刀」斬首前男友母親…狂吼：釋放靈魂！　法院判決逃死

▲女子拿牛排刀砍下前男友母親的頭。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

美國堪薩斯州的38歲女子希利亞（Rachael Hilyard）與男友分手後，要求前男友的母親戴維絲（Micki Davis）到家裡收拾孩子的東西，沒想到兩人爆發衝突後，希利亞將戴維絲打暈，再用「牛排刀」將她的頭砍下來，並宣稱是在釋放靈魂。法院最新判決出爐，希利亞經過精神鑑定後逃過死刑，被法官判處終身監禁。

根據《每日郵報》報導，希利亞2017年時與前男友分手，後因前男友入獄，因此要求63歲男友媽戴維絲來家中將孫子的衣服收走。戴維絲帶著孫子抵達後，兩個大人爆發激烈口角，希利亞開始瘋狂的毆打戴維絲。直到戴維絲暈倒在地上後，希利亞竟拿出牛排刀，把戴維絲的頭顱剁下。

在切割的過程中，牛排刀一度斷裂，希利亞再拿出第二把，徹底將戴維絲的屍首分離。一旁的孩子看到趁機打電話報警。警方抵達現場時，發現希利亞將戴維絲的頭顱就放在水槽內。

Kansas woman gets life for decapitating ex-boyfriend's mom https://t.co/vhfAz0eZTa — 10TV (@10TV) October 1, 2020

希利亞向警方表示，她毆打戴維絲之後，聽到自己的腦中有聲音，要自己快點剁下戴維絲的頭顱，這樣她的靈魂才可以得到釋放。原先檢察官向法院要求判處希莉亞死刑，不過經過多次心理健康評估後，法院最終在9月30日宣判希利亞終身監禁

希利亞在聽證會上痛哭並向戴維絲的親屬致歉，「我覺得現在連死都對我太好了，我每天晚上都覺得很抱歉。」親友則痛批希莉亞就是隻怪物，戴維絲的女兒吉萊斯（Jacona Gillespie）說，「我恨這隻怪物，我永遠無法克服這種憤怒。」

Sick monster. 由 The Sun 發佈於 2020年2月7日 星期五

►清潔、卸妝、保養一瓶搞定