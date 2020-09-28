藏「52.8億防疫經費」當私房錢？　衛福部回應了！解密2大用途

▲蘇貞昌報告紓困振興第2次追加預算案。（圖／記者屠惠剛攝）



文／中央社

朝野立委質疑衛福部在紓困3.0追加預算案中，匡列新台幣52.8億元的疫情防治工作經費，用途及項目內容模糊；衛福部次長薛瑞元今天（28日）說，這是因應疫情變化，各防治預算不足時，會拿來用。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會今天（28日）舉行聯席會議，審查行政院函請審議「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第2次追加預算案（109年1月15日至110年6月30日）。」

然而，行政院長蘇貞昌25日赴立法院說明紓困3.0追加預算案時，國民黨立委賴士葆質疑，衛福部以因應疫情變化，辦理相關防治工作，編列52.8億元，但這疑似為行政院的私房錢，淪為小金庫；主計長朱澤民當下指賴士葆看錯預算科目。相關攻防引起外界關注。

賴士葆今天（28日）質詢時則說，主計長朱澤民的能力不怎麼樣，數學不是太好，小數點都看錯，而衛福部也在巴結、拍馬屁，這裡面的52.8億元，「這段我就不講了，因為我已經講太多，跟你爭執很多，不用了。」

立法院財政等委員會今天（28日）舉行聯席會議，審查紓困3.0追加預算案；民進黨立委劉建國詢問薛瑞元，這筆預算（52.8億元）的用途。

薛瑞元說，這筆預算有2個用途，一個是因為疫情變化，若各防治預算不足時會拿來用，另一個就是藥品、疫苗研發有不確定性，如果有新藥出來，可能就需要動用這筆預算去購買。

劉建國追問，衛生福利部長陳時中說，這筆預算是要來購買疫苗；薛瑞元回應，購買疫苗是其中一個可能。劉建國質疑，疾管署有編135億元買疫苗；薛瑞元回應，在這當中，20億元是鼓勵廠商進入人體試驗，另外115億元則用來購買疫苗，而且當時的估算是用1500萬人，每人一劑作為估算，但現在疫苗進入臨床試驗部分，需要打2劑，因此可能會不足。

劉建國提到這52億元的用途，也認為如果是跟135億元的用途相同，可以這樣處理嗎，希望預算要編清楚比較好。

▼薛瑞元說明，52億元預算有2個用途。（圖／資料照）

