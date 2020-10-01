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Nokia 傳 11 月推兩款新機！　旗艦 9.3 PureView 被認為有可能打敗 iPhone 12

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲Nokia 7.3。（圖／取自@Onleak）

▲HMD Global 正計劃在 11 月舉行一場大型發表會。（圖／取自@Onleak）

記者謝仁傑／綜合報導

先前就有媒體報導，HMD Global 已完成 Nokia 三支新機的相關測試，將於 9、10 月開始投入生產，而 HMD Global 正計劃在 11 月舉行一場大型發表會，預計 Nokia 9.3 PureView 和 Nokia 7.3 5G 將會在屆時亮相，加入 5G 戰場。

據外媒《NokiaPowerUser》報導，Nokia 可望於今年第四季推出新機，Nokia 9.3 PureView 和 Nokia 7.3 5G 確定將於這波發表會中登場，另一款中階新機 Nokia 6.3 則尚未確認；不過可以肯定的是，Nokia 7.3 及旗艦機 Nokia 9.3 會一起發布。

Nokia 7.3 5G 搭載高通 S690+，顯示器有可能支援 90Hz／120Hz 刷新率，配備四鏡頭，分別為 4800 萬像素主鏡頭、1200 萬像素超廣角鏡頭、200 萬像素深度感測鏡頭及 200 萬像素微距鏡頭；前置鏡頭為 2400 萬像素的打孔鏡頭，電池容量 4000mAh，尺寸規格為 165.8 x 76.3 x 8.2mm，

旗艦機 Nokia 9.3 PureView 搭載高通 S865 處理器，配備 6.29 吋 OLED 全螢幕顯示器，支援 120Hz 高刷新率，建置螢幕下指紋感測，為鋁框架和玻璃主體，前置鏡頭高達 3200 萬像素，傳聞配備一個六角相機系統，有 6400 萬像素主鏡頭和 1.08 億像素超廣角鏡頭，電池容量 4500mAh，支援無線充電。

▲▼Nokia 9 PureView。（圖／記者邱倢芯攝）

▲傳 Nokia 9 PureView 六角相機系統配備五個鏡頭。（圖／記者邱倢芯攝）

另一款不確定是否在這次發布的中階手機 Nokia 6.3，配備 6.2 吋顯示器，搭載高通 S670／S675 處理器，可望配備四鏡頭，前置鏡頭則有 1600 萬像素。

先前就有專家認為，Nokia 9.3 PureView 所搭載的規格被認為優於今年出現的其他高階手機，這支新產品或許有機會打敗蘋果即將推出的 iPhone 12。

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