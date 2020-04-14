搭下半年新機發布潮！旗艦Nokia 9.3、中階Nokia 7.3傳夏季亮相

▲Nokia新機傳今年夏季登場。圖為Nokia 9 PureView。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者王曉敏／綜合報導

據外電消息，HMD Global將於今年第三季中後期推出全新中階機款Nokia 7.3及旗艦機款Nokia 9.3，預計將參與今年第二波旗艦機發布潮，與三星Note20系列、華為Mate 40系列、Google Pixel 5系列及新一代iPhone系列競爭。

據《GSMArena》報導，Nokia 7.3及Nokia 9.3可能於今年8月至9月間發布，但正式發布時間很大程度上仍取決於新冠肺炎疫情的影響。據消息人士說法，目前上述兩機款都在進行原型測試，且進展良好。其中，Nokia 7.3有兩款原型機，其中一款支援5G連線上網，可能是最終推出的機款。

規格方面，綜合此前消息，Nokia 9.3將搭載高通S865處理器，配備6GB／8GB RAM、128GB／256GB ROM，具備6.29吋螢幕，電池容量達4500mAh，售價約為799美元（約新台幣2.42萬元）起。

Nokia 7.3則會搭載高通7系列處理器，4GB／6GB RAM，64GB／128GB ROM，配備6.3吋以上FHD螢幕。相機方面則搭載蔡司光學系統後置4鏡頭，分別為4800萬畫素主鏡頭、1200萬畫素超廣角鏡頭、200萬畫素深度感測鏡頭及200萬素微距鏡頭；前置2400萬畫素單鏡頭。電池容量則為4000mAh，售價約為399歐元（約新台幣1.32萬元）起。