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氣到心梗！輔導國小兒做功課教不會　他突暈倒「口吐白沫」急送醫

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作業,功課,學生,學習。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲輔導兒子寫功課被氣到進醫院。（示意圖，與本文無關／取自免費圖庫stocksnap）

記者蔡儀潔／綜合報導

「不寫作業，母慈子孝。一寫作業，雞飛狗跳」，這已經不是一句玩笑話，而是當下不少父母輔導孩子的真實寫照。廣東深圳一名45歲的劉姓男子，就因輔導國小三年級兒子寫作業太生氣，當場心肌梗塞昏了過去，還出現口吐白沫、小便失禁等症狀。

據《華商報》報導，劉男今年45歲，自9月開學以來，他每天下班都會幫孩子輔導作業。上周，他照常輔導國小三年級的兒子寫作業，結果一道題講了無數遍，孩子還是一臉懵。

進入「暴怒模式」的劉男一邊抓狂「獅吼」，一邊輔導作業，結果突然覺得胸口有點痛，而且喘不上氣，於是叫來妻子接力作戰，但依舊是雞同鴨講、對牛彈琴。

眼見情況再度陷入膠著，坐一旁休息的劉男「蹭」一下站起來，正想再次加入「戰場」時，突然胸口一陣絞痛，下秒眼前一黑暈過去了。

儘管在家休息了一晚，但劉男依舊覺得身體不適，隔天下午4時來到深圳市第三人民醫院就診，剛到急診大廳沒多久，劉爸就暈倒在地，並且身體抽搐、口吐白沫、小便失禁。

▲▼ 深圳一男子輔導孩子作業突然暈倒。（圖／華商報）

▲劉爸爸的病歷。（圖／華商報）

醫護人員立刻上前為他急救，約5分鐘後劉爸恢復意識。心內科醫生趕到現場會診，經過檢查後，診斷為急性冠脈綜合征。所幸經過緊急搶救，劉爸脫離危險，目前意識清醒，正在CCU住院治療。

心內科的高虹主任介紹道，心肌壞死不可再生，而心臟的衰竭也很容易引起多器官衰竭，像劉爸這樣的情況，如果再晚來醫院一點，後果不堪設想。

醫師提醒，激動的情緒是潛在的心肌梗死觸發因素。劫後餘生的劉男告訴醫生，從10多天前開始，只要輔導作業情緒激動，胸口就會隱隱作痛。

高虹指出，如果偶爾生氣，心臟和冠脈很快就能恢復正常，但如果長期處於急躁、憤怒的狀態，就會增加心臟負荷，使心肌耗氧量增加，引起心肌缺血，還能使冠脈痙攣，產生胸悶、劇烈的心絞痛，導致心梗的發生。

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