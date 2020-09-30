同居1年「天天想要」男友吃不消！她7天沒壞壞…崩潰喊：想分手了

▲長期性方面不合可能會影響感情。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者黃可昀／綜合報導

情侶或夫妻在一起除了個性相投以外，床事也有可能影響兩人關係。一名女子最近碰到此難題，她和男友剛交往時性事很合，「真的可以每天，甚至一天不止一次的」，但同居1年多後就變了調，現在已經將近1周沒有發生關係，「我真ㄉ（的）快因為沒愛做想分手了…」。

原PO在Dcard表示，她相當重視情侶間「性」的契合度，就算不能每天發生關係，至少2、3天也要一次，對她來說有助於生理與心理的提升，但隨著交往時間拉長，男友在這方面越來越難滿足她，「已經快一個禮拜沒愛做了QQQQ每天求他都被拒絕，不然就是敷衍說晚點或明天，然後就沒然後ㄌ（了）。」

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▲每個人對性的需求度不同。非當事人。（示意圖／pakutaso）



針對性行為頻率她也和男友溝通過，但對方就是很難配合她每天1次，讓她除了空虛寂寞以外，也開始感到自卑，覺得自己已經這麼主動卻還是被男友潑冷水。原PO還提到，「本人顏值大概ig有超過一千粉的那種」，身材條件也相當優秀，她真的很不想背叛男友，但將近1周沒發生關係讓她十分焦慮，「我真ㄉ（的）快因為沒愛做想分手了，但又覺得這理由太扯…。」

網友回應，性事不合不建議繼續交往，否則未來會成為影響感情的關鍵，雙方都會很辛苦，「性事不合真的不建議繼續+1，因為那真的是需求」、「你們的慾望週期不一樣而已吧，熱戀時可以每天都來，可能後面也開始覺得沒那麼有新鮮感了」、「與其想著自己條件好為何他不跟妳做因而自卑，不如多關心他是不是有壓力還是膩了需要新刺激。」

但也有人建議雙方一起找出平衡點，原PO可以試著做其他活動分散對性的注意力，「我以前也是跟前女友這塊有點不合，但當時覺得很愛的話這個性事不合是可以容忍的」、「當其中一方無度索求的話，很容易讓對方產生壓力，如此一來就算有慾望也會不想要。」