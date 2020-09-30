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被罵見色起意！他推輪椅和絕症女友私奔　環遊世界「4年足跡藏洋蔥」

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▲▼推著輪椅和絕症女友私奔。（圖／翻攝自微信公眾號／電影爛番茄）

▲丁一舟推著輪椅和絕症女友一起環球世界。（圖／翻攝自微信公眾號／電影爛番茄，下同）

記者鄭思楠／綜合報導

一輛車、兩個人、一條狗，在中國的版圖上走出了一個心形的形狀。乍一聽，這是一個極其浪漫的愛情故事，但浪漫的背後卻是讓所有人落淚的辛酸。2014年的新年，大陸一名年輕男子丁一舟突然往家裡帶回了一個女人，惹來鄰居的無數熱議，因為這個女人並非正常人，而是一個殘疾人。

當時有人說丁一舟是見色起意，一時衝動；有人說他一定是腦子進水了，才會往家裡領回一個大麻煩，但只有丁一舟自己知道，他領回來的人是自己從小心儀之人。

丁一舟和賴敏的情緣，要追溯到國小，彼時丁一舟學習成績不佳，性格又內向，是班裡的孤島，只有賴敏願意和他講話，給他溫暖。兩人更是在國中時成了同桌，當時的男孩已對女孩有了好感，卻始終沒能將愛意說出口。

和很多錯過的有情人一樣，國中畢業後，兩人就被沖散在時間的長河裡。原以為此生都不會再相見，可或許是老天的眷顧，2014年新年，丁一舟看到了賴敏的社交軟體更新了一條貼文，「我不懼怕以後，我擔心的是我的朋友們，如果有一天我死去了，你們怎麼辦……。」。

正是這條PO文，指引著丁一舟找到了賴敏，可此時早已物是人非，當年那個愛笑又善良的女孩，正在遭受著命運的巨浪。賴敏是個苦命的女孩，母親在她很小的時候就被家族遺傳病「企鵝病」（小腦萎縮症）擊倒，癱瘓在床。

▲▼推著輪椅和絕症女友私奔。（圖／翻攝自微信公眾號／電影爛番茄）

賴敏在國中時就知道自己長大後很有可能會和母親一樣發病，變得無法走路，無法言語。果然，在她21歲時，病症出現了，她的雙腿開始不自覺的顫抖，然而這還只是命運對她開的第一個玩笑。

23歲那年，賴敏的父親突遭車禍離世，留下孤兒寡母在人世間。父親出事那天，賴敏將這個噩耗告訴了在療養院的母親，母親眼裡蓄滿了淚水，9天後也在悲痛中跟著父親與世長辭，於是賴敏成了這世間帶著疾病，孤苦伶仃的孤兒，這才有了那則貼文。

雪上加霜的是，當時已經相戀7年的男友得知賴敏可能因為病情活不過30歲時，毅然決然地提出了分手。在這個孤立無援的時刻，丁一舟找上了家門，並且二話不說，打包了她的行李，將賴敏和她的狗帶回了自己家。

▲▼推著輪椅和絕症女友私奔。（圖／翻攝自微信公眾號／電影爛番茄）

▲他們國小的合照。（圖／翻攝自微信公眾號／電影爛番茄）

來到丁一舟家後，賴敏心存感激，經常幫著做一些家務，但很快，她的病情進一步惡化，最終失去了站立行走的能力。而丁一舟為了給賴敏治病，花光了幾乎所有積蓄，最終換來的卻是醫生一句「無能為力」。

當時的賴敏心如死灰，她對丁一舟說，「我好想出去看看。」此時，丁一舟已經是家徒四壁，可面對女友的心願，他還是決定給自己心愛的女孩一場說走就走的旅行。

他在地圖上畫了一條路線，正好圍成了一個愛心的模樣，他希望能把這段感情寫在土地上。在制定完計畫後，丁一舟拿上家裡僅存的幾百塊錢（人民幣，下同），帶上自己剪頭髮的工具、一輛三輪車，帶著賴敏和她的狗狗上路了。

一路上，兩人能省就省，睡過帳篷、住過橋洞，沒錢了就停下來給背包客剪頭髮。但即便生活潦草，丁一舟卻始終不願意委屈賴敏，堅持每天給她洗頭，將她打扮得清爽漂亮。

▲▼推著輪椅和絕症女友私奔。（圖／翻攝自微信公眾號／電影爛番茄）

▲足跡畫了一個愛心。（圖／翻攝自微信公眾號／電影爛番茄）

這一條路，兩人一走就是4年，4年時間裡，他們的故事被越來越多的人知曉。有好心的路人會專門來找丁一舟剪頭，然後默默留下幾百元錢，還有電動輪椅廠商給賴敏捐了一台輪椅。

就這樣，兩人走走停停，來到了離天最近的雪域-西藏。當兩人終於來到布達拉宮前，丁一舟悄悄換上了西服，在這個神聖的地方對賴敏許下了愛的諾言，「沒有你我可以上山下海，沒有你我哪兒都不想去。」

沒有人能拒絕這份深情，賴敏也一樣，她答應了丁一舟的求婚，然後想著一定要拼了命給丁一舟生下一個孩子，這樣即便自己將來走了，也不會留丁一舟一個人在世界上孤單，她還早早給孩子取了名字，叫「路遙」，用來紀念兩個人那段不尋常的旅行。

但不幸的是，賴敏第一次懷孕後，基因檢測出孩子攜帶了小腦萎縮症基因，兩人只能含淚和這個還沒來得及到世界上看一眼的小生命說再見。生活依然要繼續，他們用多年來積累的人氣攢了點錢，在四川甘孜藏族自治州建了一所客棧，並且取名路遙星空，用來紀念第一個孩子。

▲▼推著輪椅和絕症女友私奔。（圖／翻攝自微信公眾號／電影爛番茄）

▲他們來到西藏。（圖／翻攝自微信公眾號／電影爛番茄）

好在上天總算眷顧，他們的第二個孩子順利降生，只是賴敏的身子越來越虛弱。最終，他們只能關了客棧，回到廣西柳州，靠擺個小攤賣花為生。

今年的5月18日，丁一舟悄悄地在柳州為賴敏準備了一場婚禮，他讓賴敏穿上了婚紗、高跟鞋，成為了一名美美的新娘。如今，丁一舟和賴敏的生活逐漸歸於平靜。

而在今年的8月26日，丁一舟和賴敏做了個決定，重開客棧「路遙星空客棧」，給自己的孩子一片新的天地。10月1日，這間有著深情含義的客棧將會正式開業。

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