交往9年想嫁了！男友秒回「演給別人看」沒必要　網全看傻狂勸分

▲原PO想與男友步入禮堂。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

價值觀的差異常讓戀人爭執不休，嚴重的話，甚至再也無法攜手共度一生。這名女網友與男友交往9年了，雖然平時感情極佳，但對方卻不願求婚、不願宴客也不願登記，認為相愛一生比結婚證書更重要。由於兩人在這方面的想法大相逕庭，因此原PO感到相當難受，非常希望能找到方法說服對方。

原PO在「爆怨公社」上發文表示，她與男友的愛情長跑9年，雖然兩人感情好，但某些事情上卻一直達不到共識。以結婚來說，男友認為求婚只是「演給別人看的」，如果有意昭告天下，隨便挑個戒指並拍照上傳到社群網站就可以了。

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此外，與原PO結為連理似乎也不在男友的人生清單上，他覺得比起結婚證書，「兩個人相愛一生」才是最重要的，就算要結婚，也沒必要宴客。原PO表示，兩人都30多歲了，結婚並不是想求得安全感，而是萬一其中一方發生什麼意外時，至少是具有法律效力的伴侶，可以簽名、可以互相負責。

▲男友貌似無意與原PO結為連理。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

原PO還透露，「本來也希望像有些女生有個浪漫的求婚」，豈料事與願違。而男友的媽媽雖待原PO不錯，但對結婚的事情也完全不積極，她明明總笑說讓女方決定就好，「卻私下跟我男友說我很急」，認為訂日子應該要等男方開口。

原PO無助之餘也崩潰說道，「我真的不想再等下去了！人生有多少個9年，該怎麼做才能讓他（男友）帶我去登記呢？」

網有見狀後紛紛留言狂勸，「都這樣了妳還想嫁」、「別想要一頭栽進去～否則婚後才是妳惡夢的開始」、「沒有共識，結婚後會更慘」、「有時候放手也是一種幸福」、「說穿了，他就沒很期待跟你結婚走下個階段啊」、「很明顯你們倆要的東西不一樣」、「你要慶幸你還沒嫁」、「不要為了結婚而結婚」、「你已經浪費了9年，不能再浪費了」。