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經濟部次長「求助眼神」爆紅　網友：年度最佳胡迪代言

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▲▼陳正祺、胡迪。（合成圖／記者林敬旻、迪士尼提供）

▲陳正祺、胡迪。（合成圖／記者林敬旻、迪士尼提供）

記者黃巈禾／台北報導

台北市長柯文哲29日出席世界台灣商會聯合總會，席間原本要和總統蔡英文握手，結果蔡英文僅以拱手致意，場面一度尷尬，這時夾在中間的經濟部政務次長陳正祺左看、右看表情微妙，意外成為迷因題材，還有網友發現跟卡通人物「胡迪」超像，民進黨立委鄭運鵬更直呼「陳胡迪」。

▲台北市長柯文哲與總統蔡英文握手遭拱手婉拒，經濟部次長陳正祺夾在其中尷尬。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳正祺往左瞄了柯文哲一眼。（圖／記者林敬旻攝）

世界台灣商會聯合總會28、29日在台北圓山飯店舉辦第26屆年會，蔡英文、柯文哲以及桃園市長鄭文燦一同出席。合影結束後，蔡英文準備離去，也逐一向在場嘉賓拱手致意，秉持防疫不接觸原則。

柯文哲原本要和蔡英文握手，但蔡英文僅以拱手致意，讓場面一度尷尬，而站在中間的陳正祺先是瞄了左邊的柯文哲，右看看右邊的蔡英文，最後將目光投向正前方，始終保持尷尬又不失禮貌地微笑，而捕捉到這一幕的正是《ETtoday新聞雲》攝影記者。一系列照片曝光後，瞬間成為熱門迷因，在梗圖社團瘋傳，還有網友笑說「拍攝者不救」。

▲台北市長柯文哲與總統蔡英文握手遭拱手婉拒，經濟部次長陳正祺夾在其中尷尬。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳正祺又往蔡英文瞄了一下。（圖／記者林敬旻攝）

鄭運鵬在臉書分享陳正祺一系列照片，並放上皮克斯電影《玩具總動員》經典人物胡迪，直呼陳正祺「陳胡迪」。對比之下，陳正祺俏皮眼神和胡迪神韻確實有幾分神似。

鄭運鵬貼文一出後，深獲網友共鳴並紛紛留言「也太像！」、「好像喔！」、「毫無違和感」、「糟糕，次長以後要用陳胡迪的名號走跳了」、「原來不是只有我第一眼胡迪」、「果然不是只有我覺得像」、「他一定沒想過，自己會因為一個調皮的小眼神爆紅」、「年度最佳胡迪代言」

▲台北市長柯文哲與總統蔡英文握手遭拱手婉拒，經濟部次長陳正祺夾在其中尷尬。（圖／記者林敬旻攝）

▲最後陳正祺望向正前方，像是跟攝影記者求救。（圖／記者林敬旻攝）

經濟部30日在臉書表示，「不用問了！在迷因界一日爆紅的辣個男人，不是台商，也不是胡迪，他是經濟部次長陳正祺」、「來跟胡迪做朋友，啊不對，原來是次長的部分呀！」

對於一夕爆紅，陳正祺表示，感謝媒體朋友捕捉到有趣的鏡頭，更對網友各種創意二創感到驚喜，不過趁著網路討論的熱潮，希望傳達給大家的訊息，是經濟部持續提供單一窗口專人服務，鼓勵台商繼續投資台灣。

陳正祺爆紅這天，他也在經貿領域大有收穫，和位於芬蘭的就業經濟部副部長展開次長級雙邊視訊會議，除了肯定兩國過去在創新領域的合作外，也簽署新的促進投資合作備忘錄，加強台灣與北歐國家的投資產業合作。

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