十月台南瘋節電　台電音樂趴玖壹壹揪你月夜越美麗

▲節電音樂趴眾星雲集，邀請民眾一起Chill愛野餐、聽音樂、抽大獎High翻天。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

10月瘋節電！台南首次舉辦國慶焰火秀，美景結合美食的雙重饗宴備受期待，台電在10月2日率先舉辦節電音樂趴為國慶暖身，邀請本土饒舌天團玖壹壹、小男孩樂團、Erika、婁峻碩、狼人殺最強CP陳零九與邱鋒澤及草屯囝仔等重量級大咖輪番上陣，就是要大家揪團出門，享受月夜越美麗的台南風情。

台電今年度節電活動以「我節電，我驕傲」為主軸，著眼於讓省電觀念落實於民眾日常生活，特別於7月起至11月舉辦一系列共5場的節電系列活動，繼小小台電營、密室逃脫節電闖關活動取得熱烈迴響後，在台南接力上陣的節電音樂趴，活動從下午3時開始到晚上7時半，地點選在台南市政府西側廣場，民眾可在茵茵綠草上享受秋日野餐的趣味，活動結束後還能就近順遊安平，為國慶焰火秀當天路線超前部署。

本次節電音樂趴安排在中秋連假期間，希望鼓勵民眾在和家人朋友相聚用餐、凝聚感情之餘，也多出門走走一起Chill。一邊聆聽美妙音樂，一邊欣賞夕陽西落、月兒升起的雲彩霞光，還可以到現場服務台領取闖關卡，體驗節電互動攤位，集滿3個章，並將抽獎聯投入抽獎箱，就有機會獲得藍芽喇叭、除濕機等好禮。為了往後能提供更多元的節電活動，台電也準備神秘小禮送給填寫回饋表、提供寶貴建議的民眾，數量有限，要搶要快。

台電台南區處處長許墩貴說，國慶焰火秀獎落台南意義非凡，為確保當日活動供電穩定，台電已自辦緊急應變演練並針對周邊12條饋線完成事前巡視點檢，204處加強紅外線攝錄影及109處加裝故障指示器，另安平地區路燈點檢方面(中華西路以西、民權路四段以南及健康路三段以北)，總共巡視83具路燈變壓器、路燈開關及負載量測，屆時亦將派出40位駐點人員、7台工程車及3台昇空車以便在突發停電事故發生時，能在最短時間內恢復供電。

10月10日當天台電台南區處也將共襄盛舉，延續節電趴熱情，於億載金城周邊的安億路上擺設電力服務站（攤位編號38）。民眾若到台電攤位完成節電知識Q&A問答、申辦電子帳單或下載註冊今年8月甫改版上線的「台灣電力APP」都有好禮相送，走過路過，千萬不要錯過。

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