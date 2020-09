新增境外移入！法國製造業技師「完成居家檢疫後採檢確診」

口罩雙鋼印上路一週,指揮中心今(30)日表示,目前實名制通路銷售的口罩共有3種,配戴後分別會落在「MD在右臉、Made In Taiwan在左臉」與「Made In Taiwan MD在左臉下方」及「MD在下方正中間、Made In Taiwan在左臉下方」,民眾可依照此標準辨別。