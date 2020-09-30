新增境外移入！法國製造業技師「完成居家檢疫後採檢確診」

▲疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（30）日公布國內新增1例境外移入新冠肺炎確定病例，為50多歲法國籍男性製造業技師(案514)，來台目的為工作。

指揮中心表示，案514持有登機前3日內檢驗陰性報告，入境迄今無疑似症狀，於今(2020)年9月11日入境後，直接前往防疫旅館進行居家檢疫，居家檢疫期滿後至9月26日於飯店進行自主健康管理，9月28日由公司安排自費檢驗，於今日確診，目前住院隔離中。(其Ct值33.5，IgM及IgG抗體皆陽性)

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▲國內30日新增1例境外移入COVID-19個案，為法國籍製造業技師。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

指揮中心指出，衛生單位已初步掌握接觸者共4人，分別為飯店工作人員1人，列為居家隔離對象。公司接觸者、專車司機共3人，因皆有佩戴口罩，列為自主健康管理。

根據指揮中心資料，加上本次新增個案，國內截至目前累計514例確診，分別為422例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、482人解除隔離、其餘住院隔離中。

指揮中心再次提醒，自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

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