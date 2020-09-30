歐陽娜娜今晚唱「我的祖國」　陸委會：違法查處視行為而定

▲歐陽娜娜今晚將在央視十一晚會，與大陸藝人演唱「我的祖國」。（圖／翻攝央視）

記者陳政錄／台北報導

大陸央視十一前夕舉辦「國慶晚會」，今晚播出，台灣藝人歐陽娜娜、張韶涵將登台與大陸歌手合唱「我的祖國」等歌曲。對此，陸委會發言人邱垂正指出，政府將密切注意相關情況，至於藝人行為是否違反兩岸條例第33-1條，需視今晚的行為之後，會同主管機關作查處。

對於台灣藝人參加中共「十一」相關活動，陸委會先前就曾聲明表示，呼籲國人不應參加，也不應支持，以免為中共對台統戰的樣板工具，協助中共對台進行統戰宣傳，傷害中華民國的國家認同。

▲陸委會發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

邱垂正說，對於歐陽娜娜等行為是否觸法，將與主管機關文化部密切注意，倘有涉及違反兩岸條例相關規定，將依法查處。至於我政府是否會與藝人聯繫，要求說明，邱垂正說，若主管機關認為有必要，會予以尊重，查處也會有一定的行政程序。

針對中共「十一」相關慶祝活動，邱垂正認為，「十一」是消滅中華民國的日子，才有所謂的中共「國慶」，過去政府對於國人參加相關活動，就有表達遺憾。

近年不少藝人赴陸發展，陸委會表示，一般表演活動沒有問題，但若被逼要做政治表態，社會觀感不佳、國人反彈強烈，因此我方也呼籲，大陸應尊重藝人的言論或創意自由。

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