國民黨轟陳時中「嘻皮笑臉」耍嘴皮：靠我們氣質可以打敗病毒？　

▲衛福部長陳時中日前登小巨蛋飆歌。（圖／記者張一中攝）

記者徐政璿／台北報導

衛福部長陳時中一句「靠著我們的氣質，可以打敗病毒」引發熱議，國民黨質疑，陳時中對於防疫工作的發言態度輕挑，耍嘴皮的言詞不僅不適當，呼籲別嬉皮笑臉，「少說話、多做實事！」

國民黨表示，陳時中近日連續失言，除了說台灣人氣質好可以打敗病毒，對於美國疫情嚴重，甚至嘻皮笑臉說「他們氣質也不錯，但是比我們差一點」等語，陳時中對於防疫工作的發言態度輕挑，耍嘴皮的言詞不僅不適當，也對目前因新冠肺炎已有高達20萬人病故的美國極為失禮！

此外，在立院被問到若疫苗搶輸他國，陳時中竟稱「若國外安全，台灣沒買到，情況也會比現在好，因為國外民眾都打過疫苗了，境外移入個案也會減少。」國民黨質疑，陳時中無厘頭式發言，是否在為未來搶不到疫苗的可能情形先打預防針？照陳時中的神邏輯，只要持續封鎖邊境，等世界各國都打了疫苗，台灣全民自然也安全了，完全不用顧及開放過晚衝擊經濟的問題！

國民黨指出，對於全民關切新冠肺炎疫苗的取得，陳時中先指有9支疫苗進入第三期臨床試驗，且是COVAX平台上的優先疫苗。但後來發現，陳時中提及僅兩支英美疫苗在COVAX平台，另外7支疫苗並不在COVAX平台上。對於已簽約的疫苗，陳時中身為防疫指揮官尚且掌握不清，讓國人對未來是否能順利取得合格疫苗深感憂心。

國民黨更抨擊，在疫苗預算編列上，蔡英文政府作法更是草率無章，特別預算中藏有完全沒清楚科目的52.8億多預算，先前本黨立委賴士葆質疑此為行政院長蘇貞昌小金庫，主計長及蘇蘇貞昌還栽贓是立委看錯，後來不但證明確有此筆預算，且編列用途不清，蘇揆與主計長是否應道歉？

國民黨砲轟，陳時中說該預算要用來購買疫苗，但疾管署早已編列135億元買疫苗預算，為何重複編列？另編列52億依據為何？都不見行政院詳細說明。蘇貞昌僅輕描淡寫的帶過稱預算都有經立委監督，現在連自家人民進黨立委都質疑編列不當，行政院還能遮遮掩掩、不說清楚？

國民黨強調，以往特別預算都是指定用途編列，預算不足就追加，蔡政府首開惡例，在特別預算中納入準備金，未來的各項特別預算都可能藏有用途不明的經費，國民黨將加強監督，不讓政院藉由防疫偷渡小金庫，為人民看緊荷包。

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