6倍速分解塑膠　科學家利用分子工程研發超級酶

▲ 肯亞內畢羅的塑膠回收工廠。（圖／路透）

實習記者蔡岱樺／綜合報導

早在2018年，日本京都工藝纖維大學的研究團隊，發現了第一種可以分解塑膠的細菌「大阪堺菌」(Ideonella sakaiensis)，這種細菌是在資源回收中心自然形成，它能夠將常見的寶特瓶材料「苯二甲酸乙二酯」(PET)，分解成較單純的單對苯二甲酸以獲取能源，從細菌身上提取出分解塑膠的酵素，取名叫PET酶(PETase )。現在科學家合成了一種可以能夠高效率分解塑膠的酵素，希望能夠在未來，成為處理塑膠垃圾的利器。

據新阿特拉斯(New Atals)報導，朴茨茅斯大學和國家可再生能源實驗室(NREL)的研究人員很快在實驗室中對其進行了改造，使其分解速度加快了約20％。 比原來的塑料要低。 現在，同一團隊已經成功地將其與伴侶酶MHETase結合使用，以進一步提高消化率，解決「塑膠」自從在全世界各地普及以後，難以在自然環境中分解的汙染難題。

科學家通過首先使用同步加速器研究酶的原子結構來實現這一目標，該同步加速器使用的X射線束比太陽的亮度高100億倍，這時作為顯微鏡，使團隊能夠解決其3D結構並利用這些見解來設計兩種酶之間的聯繫。兩種酶的簡單結合使塑料消化的速度提高了一倍，但是通過工程改造它們之間的特殊連接產生了一種「超級酶」，該酶再次將塑料降解速度提高了三倍。

朴茨茅斯大學教授約翰•麥基漢(John McGeehan)說：「我們很高興地看到，我們的新嵌合酶比自然進化的獨立酶快三倍，為進一步改進開闢了新途徑。」就像它的前輩一樣，隨著新的超級酶消化PET塑料，它會將材料返回到其原始構造塊，這意味著該技術可以用作無限循環循環的一部分。

最初的酶不能足夠快地解決每年全球產生的大量PET廢物的問題，因此，生產出一種工程化的酶將廢品率提高六倍是一個重大的進步。不過，離實用化還有一些距離，它還需要解決大量生產的方式，以及未來如何應用的問題值得深思。

▼大量的塑膠垃圾。（圖／取自免費圖庫pixabay）