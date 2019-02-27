減少塑膠汙染關鍵　魷魚齒環蛋白質富彈性可成為替代物

▲魷魚體內發現的蛋白質能用來製造永續的塑膠替代物。（圖／取自Pixabay）

國際中心／綜合報導

每年有超過800萬噸塑膠垃圾流入海洋，造成海洋生物死亡且傷害生態系，但海洋中可能藏著能夠減少塑膠汙染的關鍵。美國研究指出，魷魚體內發現的蛋白質能用來製造永續的塑膠替代物，且可透過生物分解，大幅降低塑膠汙染。

據《CNN》報導，根據發表於化學期刊「Frontiers in Chemistry」的一項研究指出，魷魚身上「齒環」含的蛋白質能夠製造出纖維、塗料和3D物體的雛型，且這些蛋白質所製成的材料具有可生物分解的特性，有效改善塑膠微粒污染，避免塑膠微粒透過海洋污染進一步進入食物鏈。

研究主導者賓州州立大學教授狄米瑞（Melik Demirel）表示，魷魚用觸腕上的吸盤捕抓獵物，吸盤上有銳利的齒環，這些齒環是由類似絲的蛋白質所組成，且魷魚齒環蛋白質可以全程在實驗室使用基因工程細菌做出來，不需要用到任何魷魚，製作過程以發酵為主，只需糖、水和氧氣。

此外，狄米瑞與他的研究團隊還發現到，利用齒環蛋白所製造的材料除了具有較高的彈性、可彎性與強度外，還有可自行復原與導電的性能，在未來新科技的應用上也極具潛力。

塑膠汙染到底有多嚴重呢？日本海洋研究開發機構 JAMSTEC 與聯合國環境署（UNEP）去年表示，在太平洋馬里亞納海溝底部10,898 公尺深的海床發現了丟棄的塑膠袋垃圾，其中近89%來自一次性產品。

▲全球每年用掉的購物塑袋高達5兆個，平均每分鐘就會使用將近1000萬個塑膠袋。（圖／達志影像／美聯社）

塑膠微粒不只會對海洋造成傷害，經由魚類、其他生物食用後，進入食物鏈，也會對人類甚至其他生態系造成傷害。東華大學去年的一項研究也指出，解剖恆春半島8處海灘近百條魚的腸胃發現，高達九成有大量塑膠，可見當人類將海鮮吃下肚後，透過食物鏈的累積，影響高層生物。

近年來，科學家致力於研究可替代塑膠的物質，包含魷魚齒環蛋白、蝦殼，甚至是蜂蜜。不過，真正要阻止塑膠氾濫，還是得靠人類減少塑膠使用量才是根本。