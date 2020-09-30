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好市多「神款抹布」出包！一下水滲出黃汁染皮膚　網驚：從沒遇過

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▲▼抹布褪色。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲碰水後竟然滲出黃色染料。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

記者黃可昀／綜合報導

好市多（costco）有一款黃色吸水擦拭布相當熱賣，拿來擦車或當廚房抹布都很好用，但有人買來試用才發現「褪色嚴重」，下水後整盆水都被染成螢光黃，「手也感覺被染色了」，馬上列入地雷名單，其他網友則回應，「用了很久沒褪色過」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，「這款抹布大家都說好用，我也跟風了」，但試用後卻一肚子火，先用清水洗過後再用洗衣皂手洗，結果整盆水像是被水彩染過一般變成亮黃色，手部皮膚也殘留著淡淡色素，「是不是擦過的地方也會殘留染劑呢？」直呼以後再也不敢買。

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她透露，這條抹布是全新拆封，拿來擦地板污漬後才拿去洗，平常用洗衣皂洗其他衣服也沒出現過褪色情形，應該不是清潔劑的問題，但用來洗這款抹布卻嚴重褪色，「見仁見智囉，我是不敢再買了。」

多數網友回應，回購好幾包都沒遇過褪色狀況，原PO應該是買到瑕疵品，「買過n包是都沒褪色過」、「沒褪色+1，公司使用，我們還會每週固定用漂白水殺菌吶」、「你這也很強運，我想大家反而比較想知道褪色怎麼洗的」、「營業用買了不下十包了，沒褪色，可以打去好市多反應讓他們注意。」

但也有少數幾個網友遇到相同問題，抹布碰到水就滲出黃色染料，「褪色+1，長期放一條在流理台上擦洗手潑出來的水，白色的檯面都染成淡黃色了」、「看來是這批品質不良，不然怎麼褪色不褪色都有。」

▼極少數人有遇到褪色問題。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼抹布褪色。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

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抹布擦拭布好市多褪色

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