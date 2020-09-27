好市多FILA女鞋5折價！帶2雙「不用2千元」　她讚：穿壞也不心疼

▲原PO帶了2雙FILA回家，還花不到2千元 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

美式大賣場好市多（Costco）時常有低於行情的特價商品，名牌鞋、知名外套等等都曾出現過。就有一名女網友日前到好市多大順店，看到年輕人超愛的品牌球鞋在特價，價錢跟平時比幾乎是打對折，忍不住就敗了2雙。就有網友也入手，直讚「23號就先入手了，便宜穿壞也不心疼！」「好久沒這價位的鞋子了。」

這位女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出2張照片，「大順店，FILA女鞋 $879」。只見她買了2雙FILA，看起來像是慢跑鞋，一雙是黑色款，另外一雙則是淺灰混搭粉紅色的款式。上官網一查，相似款的慢跑鞋要價2480～2680元不等，從好事多帶2雙回家還是超划算。

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▲一雙879元，幾乎是官網4～5折價。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

至於穿起來感覺如何，原PO就在留言處回覆，「個人覺得還不錯」，不過鞋底似乎沒有氣墊，當下試穿感受還可以，不會覺得太硬，但還沒有真的穿出門過，所以不確定穿一整天的話會如何。

貼文一出，許多女網友都超心動，「台中不知有沒有」、「南崁有嗎？只有看到男款700多的」、「再去買」、「大順好久沒這價位的鞋子了……想買都撲空了」、「中和店，今天也帶了一雙。」

留言處則是有人分享心得，「23號就先入手了，便宜穿壞也不心疼」、「我也有買，穿出門走路的時候很輕盈很好走。」還有網友一秒歪樓，被原PO的貓萌翻，「有貓！一定要按讚」、「鞋子拿開~我要看貓」、「那隻貓……！贏了！」