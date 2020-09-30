余天出席率100%表現「待觀察」　公督盟：他口頭質詢只有5次

▲民進黨立委余天。（圖／記者陶本和攝）

記者蕭羽耘／台北報導

公民監督國會聯盟公布第10屆第1會期優秀立委評鑑結果，年初因零質詢被封為「佛系立委」的余天，這次評鑑表現似乎仍差強人意，又被列入「待觀察」名單。公督盟表示，這個會期余天雖然出席率高達100%，口頭質詢卻僅5次，兩者相差甚遠。

這期優秀立委評鑑結果，除小黨表現亮眼外，各委員會平均出席率皆在98%以上，外交及國防委員會和財政委員會的出席率更達到100%。

雖然平均出席率近乎100%，但卻未必與問政品質成正比。公督盟說，本會期的待觀察名單有7位委員，為第9屆以來待觀察立委最多的會期。其中，由歌手轉戰政壇的立委余天曾挨批「0質詢」，而這會期表現也不盡理想。

公督盟年初公布第9屆第二會期評比，余天是唯一在立法院零質詢的委員。當時余天解釋：「因為那段期間有選舉、家裡又出事情，所以比較沒有時間，但是這會期百分之百每天都有報到。」

事隔一個會期，公督盟表示，余天雖於財政委員會出席率達100%，惟其僅口頭質詢5次、質詢率僅25%，參與審查率也與所屬委員會平均相差19.52%，表現相差甚遠，公督盟認為，余天並非首次就任立法委員，如此表現並沒有展現出立院熟手的姿態，未能發揮立委職能，相當可惜。