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「新冠病毒研究論文」登上國際期刊！本土茶葉萃取抑制物質

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▲▼中醫界新冠肺炎研究論文登上國際期刊。（圖／嘉義長庚醫院提供）

圖中者為中醫科吳清源主任、右二藥劑科林育昰主任、右一醫研部龍志浩博士，及團隊之研究助理。（圖／嘉義長庚醫院提供）

記者簡仲豪／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全世界各地爆發後，台灣及全世界的科學家皆傾全力研究相關新冠肺炎的治療方法。台灣中醫界也不落人後，積極開發台灣本土植物，期望能對疫情有所幫助。

嘉義長庚醫院中醫科吳清源主任帶領研究團隊與醫學研究部龍志浩博士、藥劑部林育昰主任、健康資料加值中心楊曜旭主任、高雄長庚醫院周煜倫醫師等人，利用電腦高速運算模式，來尋找台灣本土植物中可能有用的抗病毒藥物。

請繼續往下閱讀...

經由深入研究後，發現台灣本土茶葉中，一種經由特殊萃取出來的「多酚羥基茶駢酚酮」結構的物質(Theaflavin)，可以結合於新冠肺炎的2019新型冠狀病毒上。

吳清源表示，研究團隊經由電腦運算發現，此物質可以結合在控制病毒增生的重要蛋白酶(RNA依賴性RNA聚合酶)並抑制其活性，進而可能會抑制2019新型冠狀病毒的增生。而此蛋白酶同時也是新冠肺炎藥物瑞德西韋(remdesivir)所攻擊的主要目標。

▲▼中醫界新冠肺炎研究論文登上國際期刊。（圖／嘉義長庚醫院提供）

▲國內中醫界創新的研究結果已獲國際SCI醫學期刊。（圖／嘉義長庚醫院提供）

瑞德西韋的作用，簡而言之是在於干擾COVID-19病毒RNA聚合酶，來阻止病毒的增生，而發現的「多酚羥基茶駢酚酮」結構的物質(Theaflavin)即具有類似之效果。但此項研究發現目前僅為電腦運算結果，需要更進一步的實驗來驗證其效果。

此項國內中醫界創新的研究結果已獲國際SCI醫學期刊：醫學病毒雜誌(Journal of medical virology)接受並以最快速度刊登，以提供全世界科學家參考。嘉義長庚中醫研究團隊期望此研究成果能開啟更深入的醫學研究，並對疫情能有幫助。

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