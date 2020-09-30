推力升級！解放軍殲-20將裝上「WS-15」發動機...作戰效能超F-22

▲殲-20隱形戰鬥機。（圖／CFP，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

據俄媒報導，近日中國研製的渦扇-15（WS-15）發動機已取得重大突破與進展，這意味著在不久的將來，原裝在殲-20上的WS-10系列發動機，將會全面換上推力更大的WS-15。外界揣測，未來解放軍殲-20的作戰效能可能優於美軍的F-22。

目前解放軍殲-20採用的是第三代大推力發動機，推力約為14.3至14.5噸的WS10B。不過，中國研製的第四代發動機WS15，已經超過了美國的F-119發動機，其推力約為17至19噸，推重比在10左右，渦輪前溫度在2000至2200K，因此意味著裝上WS15的殲-20的機動能力將遠超美軍F-22。

雖然WS15推力更大，但還是有「油耗太高」的缺點，根據估測，WS15的油耗相較第三代航發將會提高百分之25以上。目前解放軍殲16戰機最大作戰半徑為1,500公里，中型戰機殲10也有1,000公里，而換裝WS15後的殲20作戰半徑將會縮水到與殲10相當。

不過，油耗大是所有有四代航空發動機的通病，美國的F-119發動機、歐洲的EJ2000也不例外，因此外界分析，未來第四、五代戰機將會並存，有隱身性能的五代只負責空戰致命的第一擊，而剩下的就交給第四代戰機去清掃戰場了。

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