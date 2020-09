瞄準影片曝…「土耳其製」無人機炸蘇聯坦克！　南高加索爆代理人戰爭

▲土耳其制的亞塞拜然無人機對亞美尼亞坦克投擲炸彈。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合外電報導

亞美尼亞與亞塞拜然在具有主權爭議的納哥諾卡拉巴克地區(Nagorny Karabakh,簡稱納卡)爆發武裝衝突,高加索地區的「代理人戰爭」一觸即發,從曝光的攻擊畫面可以看到,一架土耳其制的亞塞拜然無人機,直接對著一輛蘇聯時代的亞美尼亞坦克投擲炸彈,造成車上3名士兵身亡。

綜合外媒報導,高加索地區新一波的代理人戰爭正在醞釀,與「俄羅斯」有軍事結盟的亞美尼亞,以及有「土耳其」力挺的亞塞拜然在納卡地區爆發衝突。據了解,在過去兩天已經造成至少39人死亡,雙方都互相指責先用武器,導致包含平民在內數百人受傷。

Video released by #Azerbaijan Ministry of Defense shows destruction of two more T-72B3 main battle tanks of #Armenia Army by a #Turkish made #Bayraktar TB2 armed drone of #Azerbaijani Air Force at #Artsakh/#NagornoKarabakh today. pic.twitter.com/dYSDaBqy5z