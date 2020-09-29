瞄準影片曝…「土耳其製」無人機炸蘇聯坦克！　南高加索爆代理人戰爭

▲土耳其制的亞塞拜然無人機對亞美尼亞坦克投擲炸彈。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合外電報導

亞美尼亞與亞塞拜然在具有主權爭議的納哥諾卡拉巴克地區（Nagorny Karabakh，簡稱納卡）爆發武裝衝突，高加索地區的「代理人戰爭」一觸即發，從曝光的攻擊畫面可以看到，一架土耳其制的亞塞拜然無人機，直接對著一輛蘇聯時代的亞美尼亞坦克投擲炸彈，造成車上3名士兵身亡。

綜合外媒報導，高加索地區新一波的代理人戰爭正在醞釀，與「俄羅斯」有軍事結盟的亞美尼亞，以及有「土耳其」力挺的亞塞拜然在納卡地區爆發衝突。據了解，在過去兩天已經造成至少39人死亡，雙方都互相指責先用武器，導致包含平民在內數百人受傷。

Video released by #Azerbaijan Ministry of Defense shows destruction of two more T-72B3 main battle tanks of #Armenia Army by a #Turkish made #Bayraktar TB2 armed drone of #Azerbaijani Air Force at #Artsakh/#NagornoKarabakh today. pic.twitter.com/dYSDaBqy5z — Babak Taghvaee - Μπάπακ Τακβαίε - بابک تقوایی (B) (@BabakTaghvaee1) September 28, 2020

土耳其總統艾爾段力挺盟友，聲稱亞美尼亞是該地區和平穩定的最大威脅。從最新曝光的攻擊畫面可以看到，一架土耳其制的亞塞拜然TB-2無人機，直接對著一輛蘇聯時代的亞美尼亞T-72坦克投擲炸彈，造成車上3名士兵身亡。

亞美尼亞外交部痛批，「土耳其軍事專家與亞塞拜然並肩作戰，該國使用土耳其的武器，包含無人機和戰機。」土國外交部則表示，這些指控都是一派胡言，完全就是挑釁。

至於擁有核武的俄羅斯，則在亞美尼亞設有一座軍事基地，並將其視為南高加索地區的戰略夥伴。至於亞塞拜然指控莫斯科在7月初「密集地」向亞美尼亞輸入武器，俄國則表示，伊爾-76（Il-76）軍用運輸機只是載運建築材料。

俄國外交部發言人扎哈洛娃（Maria Zakharova）表示，該國外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）正與該地區密切接觸，希望各方停火開始談判，以穩定局勢。法國、俄羅斯和美國作為「明斯克集團」（Minsk Group）成員也不斷推動納卡地區穩定，但最後一次和平協議行動在2010年宣告失敗。

▲亞塞拜然發射砲彈。（圖／達志影像／美聯社）



這次的衝突是自2016年來最嚴重的一次，當時造成110人喪生，這次則是從7月開始發生衝突，雙方至少有17名士兵喪生。截至目前因為兩國各說各話，還不清楚確切傷亡人數究竟有多少，外界也預估傷亡數會再攀升。

這場衝突再度引發國際社會對南高加索地區穩定的憂慮。南高加索是重要的能源輸送走廊，大量石油與天然氣都經過當地輸送至全球。歐盟對外事務發言人史丹諾（Peter Stano）表示，布魯塞爾當局無法證實關於外部力量加入這場衝突的報導，但他也指出：「任何外部干預都不可接受。」

▲許多住在納卡地區的平民受傷。（圖／達志影像／美聯社）



據了解，目前至少有39名士兵死亡，先前也曾傳出有亞塞拜然一家五口、亞美尼亞的婦女與兒童受害，還有數十位平民受傷；住卡納地區的居民都躲進防空洞，源源不絕的砲擊聲讓他們根本不敢出門。

亞塞拜然尚未公布軍隊的傷亡狀況，但亞美尼亞國防部發言人史岱潘揚（Shushan Stepanyan）聲稱，有「數十具亞塞拜然軍人屍體」躺在晚間奪回來的領土上，同時譴責了亞塞拜然對納卡地區的「全面」軍事攻擊。

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