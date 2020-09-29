中國衛星號稱跟拍到「F-22隱形戰機」　網笑炸：YouTube一堆

▲F-22是美軍才有的隱形戰機，中國網友聲稱被衛星跟蹤拍攝。（圖／翻攝自United States Air Force粉絲專頁）



記者林彥臣／綜合報導

中國網路上瘋傳一段影片，號稱「吉林一號」商用衛星，跟拍到只有美軍才有的F-22隱形戰機，雖然無法確定影片真偽，但是相關的影片被台灣網友轉發到PTT之後，卻被笑稱即使是真的，YouTube上也可以搜尋一堆用各類鏡頭拍攝到的F-22戰機的影片。

一個名為「環球風雲」的YouTube用戶，發表了一則影片表示，吉林一號對飛行中的戰鬥機跟蹤監測，陽光下無新鮮事，「你做什麼根本逃不過大國的眼睛」，吉林一號只是商用衛星，軍用精準度更高。

▲中國網友聲稱，吉林一號商用衛星，拍攝到美軍F-22隱形戰機。（圖／翻攝自環球風雲YouTube）



相關的影片被發到PTT後，網友對此卻表示，「嫩，人家F-22 都直接飛在民宅上面給美國人觀賞」、「就算真的是F22，你衛星看到也無法追蹤瞄準」、「隱形戰機的隱形應該是針對雷達，不是針對錄影機吧」、「隱形戰機是強在看得到雷達也鎖定不到啊，難道要用可見光鎖定」。

「戰時是資料鏈夠即時的傳到自家戰機上嗎？不能的話拍到沒啥用」、「這不就落實中共對民用設備的資料徵收？」、「這世界上很多F-22的錄影啊，不信你上YouTube看，我看抓到F-22飛最多的衛星應該是google吧」。

還有人分析，看得到跟打得到是兩件事，但小粉紅不懂衛星影像，光資料傳輸及比對分析完，目標人物就不知跑哪去了。

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