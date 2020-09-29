電話民調「願不願為台灣打仗」　韓粉怒嗆年輕人：先做這件事

▲電話民調問是否願意為台灣打仗，韓粉當場怒嗆年輕人。圖為國軍於屏東九鵬地區實施飛彈射擊。（圖／國防部提供）



記者林彥臣／綜合報導

解放軍戰機近期頻繁跨越海峽中線，台灣也陸續安排飛彈試射，讓兩岸呈現緊張情勢。一位中年韓粉網友在臉書發文表示，接到民調電話問「年輕人願不願意為台灣打仗」當場怒嗆，除非年輕人先接受震撼教育，否則他們都以為打仗像是打電動玩具。

▲近期兩岸情勢緊張，國軍F-16等戰機需要經常緊急出動。（圖／記者李毓康攝）



該名韓粉網友在臉書發文表示，「我今天接到一個電話民調，問若兩岸開戰，年輕人願不願意為台灣打戰？我答，這根本是一個蠢議題，除非年輕人先體驗在碉堡內，被炸彈與機槍攻擊十分鐘的震撼教育。否則他們還以為打仗像是打電動玩具！這樣的民調毫無意義，另外，民進黨惹的禍，讓他們黨員自己去打吧！」

▲韓粉接到民調電話，怒嗆年輕人在網路上瘋傳。（圖／翻攝自臉書）



網友回應表示，「根本沒經歷戰爭，不知可怕。至少我小時候還看過防空洞。」、「人是817和1450選出來的，當然是他們拿槍上前線」、「現在年輕人忍受了這種痛苦的！」、「聽到炮聲就嚇得腿發軟，穿尿布上戰場嗎？」、「在大學上成功嶺震撼教育時，在兩挺機槍掃射下爬鐵絲網，才真體會，在機槍前生存機率絶對是0！」

►餓了嗎？氣炸鍋炸物享樂組一鍵下單送到家！