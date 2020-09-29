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川普釋出拜登「看提詞機」合輯　受訪眼神失焦說：這邊往上

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▲▼川普陣營釋出拜登看提詞機的影片合輯。（圖／翻攝自Donald J Trump YouTube）

▲川普陣營釋出拜登看提詞機的影片合輯。（圖／翻攝自Donald J Trump YouTube）

記者林彥臣／綜合報導

美國總統大選進入白熱化階段，尋求連任的總統川普也加強選舉「空戰」的力道，在YouTube釋出一則打擊對手拜登（Joe Biden）疑似看提詞機的影片，不但眼神沒有聚焦在鏡頭上，甚至還在受訪中莫名其妙出現一句，「這邊往上」。

▲▼川普陣營釋出拜登看提詞機的影片合輯。（圖／翻攝自Donald J Trump YouTube）

▲川普陣營後製拜登逐字稿內容，發現拜登讀稿還念錯。（圖／翻攝自Donald J Trump YouTube）

媒體對拜登的提問最後一句是，「您的主管部門將如何給他們幫助，如何給他們機會」。拜登開頭的第一句卻沒頭沒腦的表示，「這邊往上（Move it up here）」。在另外一段訪問中，拜登則是用手勢，不停的示意提詞機往上。

川普陣營還找出一則受訪影片，並且在畫面上後製拜登看提詞機應答的逐字稿，內容大概是回答與疫情相關的問題，強調要保持社交距離與戴口罩，但是拜登卻連讀稿都會漏字，「把我從未停止這麼做」（Which I never fail to do），念成「我從不這麼做」（Which I never do）。

▲▼川普陣營釋出拜登看提詞機的影片合輯。（圖／翻攝自Donald J Trump YouTube）

▲拜登陣營幕僚無法回答拜登是否看提詞機的問題。（圖／翻攝自Donald J Trump YouTube）

拜登陣營的幕僚接受福斯新聞（Fox News）訪問時表示，拜登是否在首訪時，使用提詞機。幕僚回答，他（川普）正試圖轉移美國人的注意力。福斯主播則不耐煩追問，「布雷特，你可以回答是或不是嗎？」

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