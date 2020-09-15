68%美國人挺香港民主運動　川普、拜登「香港問題」表態誰加分？

▲香港反送中。（圖／路透社）



記者林彥臣／綜合報導

2019年6月爆發的「香港反送中」事件，成為影響台灣2020總統大選結果的重要因素之一，但是隨著中國通過了《港版國安法》，美國也祭出《香港自治法案》（Hong Kong Autonomy Act）作為反制，這也使得香港問題在美國總統必須面對的重要課題，也勢必在大選中扮演重要因素，民調也顯示，68%的美國人贊成美國支持香港民主運動，因此，川普、拜登雙方陣營對香港問題的表態誰更加分，也左右了美國公民的投票意向。

2019年2月，在中共中央紀委的倡議下推動《逃犯條例》修訂草案，希望將「觸犯中國法律」而身處香港的犯罪嫌疑人移送至中國受審，造成港人的疑慮與不滿，在當年6月爆發大規模社會運動與警民衝突，運動爆發之今尚未結束，已經持續超過1年2個月。

2020年6月30日上午，第十三屆全國人大常委會第二十次會議第二次全體會議以162票全票通過《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》，並將其列入香港《基本法》的附件三，同日中國國家主席習近平簽署生效。

▲全國人大通過《港版國安法》。（圖／記者任以芳攝）



《港版國安法》主要內容包括，制止和懲治發生在香港特別行政區的分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國或者境外勢力危害國家安全等四類犯罪行為的具體構成和相應的刑事責任，作出了規定，最高可判處終身監禁。中國官媒《央視》對於港版國安法定調「香港絕對不能成為國家安全的風險口」。

在《港版國安法》5月進入立法議程之後，美國參、眾兩院也各自提出不同版本的《香港自治法案》，最後在7月2日參議院全票決通過使用眾議院版本法案，並在14日由總統川普簽署，正式成為美國聯邦法律，同時也簽署行政命令，終止香港優惠待遇。

《香港自治法案》主要內容包括，授權美國聯邦政府以金融制裁方式懲罰實施《香港版國安法》的中華人民共和國與香港特別行政區政府官員，鎮壓香港示威者的香港警察和制裁對象往來業務的實體，違反《香港自治法案》制裁令人士，最高判囚20年，罰款100萬美元。

▲美國總統川普稱讚黎智英是位英勇的人。（圖／路透）



爭取連任的川普在談到香港問題曾表示，香港壹傳媒集團創辦人黎智英是了不起的紳士，無疑是位英勇的人，他對黎智英送上最誠摯祝福，美國取消給予香港的所有巨額資金補貼，這些資金是香港的交易與商業得以成功的因素，但現在美國全數收回，這意味美國能有更多商業活動。

川普指出，美國給予香港龐大激勵與補貼以使香港得以因為自由而成功，但現在香港的自由顯然已遭剝奪，因此美國撤回給予香港的所有激勵措施，這些業務都將回到美國，包括紐約證交所與那斯達克（NASDAQ）。

▲拜登指責《港版國安法》黑箱作業，並批評川普為習近平創造一個「不受懲罰」的條件。（圖／路透）



民主黨總統候選人拜登對香港問題則表示，《港版國安法》立法過程黑箱作業，讓香港不同於中國其他地區的自由與自治，造成了致命一擊，如果他當選美國總統，將禁止美國企業支持或幫助中國共產黨的國家監控，若北京試圖讓美國公民、企業與機構噤聲，不讓他們行使美國憲法第一修正案保障的權利，他將會迅速實施經濟制裁。

拜登甚至批評川普為習近平創造一個「不受懲罰」的條件，「川普總統一次又一次地放棄我們的價值觀，並向中國的獨裁者保證他們在白宮有一個志同道合的夥伴。」

▲賀錦麗過去一直積極聲援香港民運。（圖／路透）



另外，拜登的副手賀錦麗（Kamala Harris）曾在2019年當參議員時發起《維吾爾人權政策法案》，過去多次就人權問題向中國施壓，積極聲援香港民運，在2019年10月更共同參與提案《香港人權與民主法案》，要求政府須懲罰那些「侵害香港人權的中國及香港官員」，受到國會兩院一致通過。

美國的雷根總統基金會在2019年11月發布的一項民調指出，68%的美國人贊成「美國對香港民主運動給予支持」，儘管如此會激怒北京，影響美中關係，只有14%的美國人支持中國政府，認為美國不應介入，另外還有59%的受訪者認為，美國應以安全援助回應。

▲香港可以說是美中貿易戰的一個具體縮影。（圖／路透）



財經專家黃世聰曾在新聞節目上，針對《港版國安法》分析指出，香港可以說是美中貿易戰的一個具體縮影，雙方都必須要把香港的利益犧牲掉，才能夠完全打擊到對方，對於習近平而言，「一國兩制」最重要的是「一國」，所以必須通過《港版國安法》，但是對川普而言過去香港是防堵中國科技戰的一個大破口，很多美國的科技與資金都是透過香港進入中國，所以即使香港對美國有龐大的經濟利益，也必須取消香港的關稅地位。

黃世聰對於《香港自治法案》，簽署《香港自治法案》等於川普已經「Show hand」，南海問題與香港問題是川普最關鍵的兩張牌，而且都已經打出去了，等於美中關係已經沒有回頭路，衝突只會繼續拉高，必要時將把美國香港聯繫匯率取消，另外南海問題與香港問題也宛如兩個集結號，南海問題可以把東盟國家集結到身邊，香港問題則可以把英國與歐盟國家集結到身邊。