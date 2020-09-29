加州野火每5秒「點燃1200坪土地」　吞噬酒鄉上萬人撤離

▲加州納帕谷居民看著漫天野火吞噬山林。（圖／路透）



文／中央社

美國加州野火在強風助長下，每5秒鐘延燒約1英畝（約1224坪）的土地，蔓延到世界知名的葡萄酒之鄉，納帕（Napa）與索諾馬（Sonoma）山谷今天有數以萬計的民眾被迫逃離家園。

根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）衛星影像，昨天清晨約4時從納帕山谷爆發的「玻璃之火」（Glass Fire），昨晚延燒了2500英畝的土地，到了今早擴大到1萬1000英畝，相當於每5秒鐘燒掉約1英畝（約0.4公頃）。

法新社報導，加州森林防火廳（Cal Fire）說，加州野火把天空染成橘紅色，在悶熱的熱浪侵襲之下，火勢以「危險的速度」蔓延，且沒有一處獲得控制，沿途燒毀數座葡萄園與建築物。

消防隊長戈斯納（Tony Gossner）說，著名的納帕酒莊被燒得精光，像是博斯維酒莊（Chateau Boswell）與愛之堡酒莊（Castello di Amorosa）部分地區，索諾馬郡（Sonoma County）最大城鎮聖羅沙（Santa Rosa）邊緣的建築物蒙受「嚴重損失」。

在聖赫勒拿（St. Helena）附近擁有20英畝葡萄園的酒莊董事長貝克斯托弗（Tuck Beckstoffer）告訴雜誌「葡萄酒觀察家」（Wine Spectator）：「我們昨晚保住了釀酒廠，但失去了其他東西。」

官員說，當局已下令近3萬4000名居民疏散，並要求約1萬4000人準備立即撤離，因為「迅速蔓延的火勢」延燒到乾燥的植被以及難以進入的山區。

舊金山地區電視台KPIX報導，在乾燥的天氣與強風助長下，此區昨晚也爆發另兩起野火，分別是聖赫勒拿以西的「博伊森大火」（Boysen Fire），以及聖羅沙附近的「隱蔽大火」（Shady Fire）。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，沙斯塔郡（Shasta County）警長兼法醫馬格里尼（Eric Magrini）今天在記者會上宣布，「佐格大火」（Zogg Fire）迅速蔓延，焚燒1萬5000英畝的土地，造成3人死亡。

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