美國奧勒岡州爆「人質挾持」事件！　警方證實：多人死傷

▲奧勒岡州朱尼瓦廣場（Juneva Place）200街區。（圖／翻攝自Google Map）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國奧勒岡州塞勒姆（Salem）在當地時間28日中午發生挾持事件，談判專家趕抵現場後與嫌犯通話，最終嫌犯仍對人質開槍。警方表示，嫌犯已遭擊斃，但仍造成多人死傷。

綜合外媒報導，塞勒姆馬里昂郡（Marion County）警長辦公室新聞稿指出，警方在28日中午12時30分左右接獲報案，當地朱尼瓦廣場（Juneva Place）200街區附近發生挾持案。警方與談判專家趕抵現場後，立刻與嫌犯展開通話，結果就傳出槍響。警方表示，嫌犯已經遭到擊斃，但也造成多人死傷。

警方不願提供案情的具體說明，包括嫌犯與人質共有幾人、談判維持多久，在通知人質家屬之前，也不提供具體死傷人數。聲明指出，這起事件不會對附近社區造成危險。

Multiple people were killed in a hostage situation in Salem, Oregon, officials say. The sheriff's office didn't say how many people died.https://t.co/pWklg27bIa — CNN Breaking News (@cnnbrk) September 29, 2020

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